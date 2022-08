Cadelouse, la flamme de Klass

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

C’est une Cadelouse ? la voix cass?e que l’on joint au t?l?phone ce samedi apr?s-midi. De meilleures journ?es, elle en a s?rement connues. Apr?s une prestation ? Connecticut la veille, la chanteuse a pris la route pour Boston. Mais ? c?t? de cette fatigue inh?rente au m?tier qu’elle exerce, la jeune femme se retrouve au centre d’un <>. Sans doute le plus juteux de sa jeune carri?re. Et il faut croire qu’elle n’?tait pas encore pr?te ? faire face ? ce niveau d’attention sur sa vie priv?e. <>, confie-t-elle, s’insurgeant contre la m?chancet? de certains. Depuis quelques temps d?j?, rumeurs et sp?culations ? son sujet font la une des r?seaux sociaux. Mais on ne s’attarde pas trop sur ce point au d?but de nos ?changes. On prend le temps de faire connaissance et de briser la glace.

S’ensuit une entrevue fleuve qui s’apparente ? une candide conversation. L’artiste ?voque les difficult?s qu’elle a rencontr?es au d?but de sa carri?re. Ces gens qui ont travaill? sur ses projets et qui ne lui ont rien remis parce qu’elle n’avait pas voulu se plier ? certaines de leurs demandes, les propositions ind?centes qui lui ont ?t? adress?es. <>, dit-elle avant d’exprimer sa reconnaissance envers le groupe Klass qui lui a offert son podium et en particulier l’auto-proclam? <> qui l’a pris sous son aile et a cru en elle.

Avec Klass, ?a a commenc? depuis quelques ann?es d?j?. En 2017 pour ?tre plus pr?cis. Richie, maestro du groupe, cherchait des choristes. Une connaissance commune, Brown Cliff, a fait le lien entre eux. Professionnellement, le palmar?s de la chanteuse en herbe n’est alors pas impressionnant. Elle avait d?j? assur? les choeurs sur un album de Disip. Mais ses autres tentatives de v?ritablement se lancer n’avaient pas abouti ; que ce soit le projet Pash tu? dans l’oeuf qu’elle avait rejoint aux c?t?s de Nia, ancienne chanteuse de Zin, ou encore son single <> qui d?finitivement n’a pas eu l’effet escompt?. La jeune femme est tout de m?me invit?e ? prendre part ? une r?p?tition. Le courant passe. Mais elle ne montera sur sc?ne avec le groupe que quelques fois. Quand ce dernier se produit ? Miami ou encore lors de certaines grandes occasions. Les liens vont se resserrer pendant la pand?mie. On fait appel ? elle pour la prestation live de Klass pour la f?te des m?res. Cette prestation convainc fans et responsables du groupe : f?k medam sa yo rete. Mais au final Cadelouse sera la seule ? rester. <>, pr?cise-t-elle.

La relation s’officialise. Cadelouse rejoint le groupe et l’accompagne d?sormais dans ses diff?rents d?placements. Plus qu’une choriste, elle jouit d’un spotlight qui lui permet de mettre en valeur ses talents. Chanteuse, danseuse, arborant des tenues sexy et affriolantes, ce bout de femme imp?tueuse se tr?mousse sur la sc?ne presque sans arr?t, avec un peu trop d’?nergie m?me des fois, au go?t de plus d’un. Impossible de nier son apport aux c?t?s des messieurs. <>… ce refrain qui a donn? un coup de neuf ? la chanson <> devenue un des incontournables des grands rendez-vous de Klass, porte sa touche. Elle se cr?e petit ? petit son propre fan base.

Parall?lement, avec le succ?s et les projecteurs viennent d’autres choses bien moins agr?ables. La Cadou de Klass n’a pas que des admirateurs. Ses d?tracteurs l’affublent de nombreux surnoms peu flatteurs. <>, relate d’un ton neutre la chanteuse de 116 livres pour 5 pieds qui peine ? prendre du poids. La jeune femme qui dit sortir d’une relation amoureuse difficile est aussi accus?e d’entretenir des liaisons avec d’autres musiciens du groupe. Des sp?culations qu’elle dig?re mal. <>, explique la choriste qui voit en la justice la meilleure voie pour adresser le probl?me. Pour l’honneur de sa famille. Avec une m?re protestante grande pratiquante et un beau-p?re pasteur, celle qui avait fait ses armes dans la chanson sur une chaire comme nombre d’autres vedettes, avait d?j? du mal ? faire accepter son choix de faire de la musique s?culi?re. Elle craint aussi que ces d?clarations qu’elle dit mensong?res ne nuisent ? ses relations futures. <>, avance-t-elle, insistant au passage sur le fait qu’elle souhaite <>, avoir des enfants, un mari, un foyer…

De ce fait, pour elle, il n’est pas question de <>, de laisser faire le temps, d’attendre que le nouveau <> fasse oublier celui la concernant, comme tant d’autres avant elles l’ont fait. Si ?a ne d?pendait que d’elle-m?me ce contentieux qu’elle a adress? sur les r?seaux sociaux finirait directement devant un juge. Mais, appartenant ? un groupe, elle ?met une certaine r?serve. <>, dit Cadelouse

Les rumeurs selon lesquelles elle ne ferait plus partie du groupe commencent ? se tasser compte tenu du fait que la choriste a ?t? vue sur sc?ne avec le groupe ? Saint-Martin, en Martinique, aux Bahamas et bien entendu aux Etats-Unis, entre autres, au cours de ces derni?res semaines. Mais la future infirmi?re qui se d?crit comme une personne simple, r?serv?e, tr?s diff?rente de celle que l’on voit sur la sc?ne aura bien du mal ? se d?faire du reste. Bien qu’elle reconna?t avoir beaucoup pleur?, elle ne va pas pour autant laisser ses d?tracteurs avoir raison d’elle. L’artiste qui nourrit de grands r?ves pour sa carri?re affirme que son objectif n’est pas de rester ind?finiment une choriste. Pour le moment, elle dit profiter de cette riche exp?rience et de cette opportunit? en or qui lui a ?t? offerte de se faire conna?tre aux c?t?s des meilleurs de notre industrie. Pleinement. Sans demi-mesure. <>, d?clare-t-elle vibrant de passion. Mais elle en veut plus. Ses projets personnels sont toujours existants, bien que rel?gu?s au second plan. <>, dit-elle simplement.

Tout compte fait, malgr? rumeurs et sp?culations, Cadelouse aussi, semble-t-il, <>.