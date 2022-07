Camps d’?t? dans les lyc?es situ?s dans des zones hostiles

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le minist?re de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a lanc?, ce mercredi, un programme de camp d’?t? dans les lyc?es situ?s dans des zones affect?es par l’ins?curit?. Le coup d’envoi de ce programme, baptis? <>, a ?t? donn? au lyc?e Jean Marie Vincent ? Carradeux (Tabarre). La c?r?monie de lancement a ?t? marqu?e notamment par l’observation d’une minute de silence ? la m?moire des victimes de l’ins?curit?, notamment les personnes tu?es r?cemment lors des affrontements ? Cit? Soleil.

Selon le ministre de l’Education nationale, Nesmy Manigat, ce projet vise ? maintenir une ambiance d’apprentissage dans ces ?tablissements scolaires durant les vacances. <>, s’est f?licit? le ministre Manigat.

Le lyc?e Jean Marie Vincent est le premier ?tablissement scolaire touch? par ce projet. Selon le titulaire de MENFP, ce programme cible les jeunes de Pernier, Torcel, Tabarre, Bois Blanc, Carradeux, Cazeau… <>, a-t-il pr?cis?. Nesmy Manigat a par ailleurs indiqu? que des directeurs de lyc?es et ?coles nationales de Martissant, de Cit? Soleil, de La Saline, etc. seront invit?s ? prendre part ? cette activit?. <>, a-t-il ajout?, soulignant que ce programme vise les zones sensibles de l’Ouest et du grand Sud.

La c?r?monie de lancement a ?t? r?alis?e en pr?sence d’autorit?s locales, du repr?sentant de l’Unicef en Ha?ti, Bruno Maes. Ce dernier a indiqu? que l’organisme onusien est honor? d’accompagner le MENFP et ses partenaires dans cette initiative qui vise ? offrir ? des enfants, des adolescents et des jeunes de plusieurs quartiers de Port-au-Prince et du grand Sud des espaces de jeu et d’apprentissage pendant la p?riode estivale. << De tels investissements se justifient quand nous pensons aux impacts de la Covid-19 qui a entrain? la fermeture prolong?e de l'ensemble des ?coles du pays et la violence arm?e qui a affect? les ?coles situ?es dans les quartiers sensibles de Port-au-Prince et ses environs. Nous tenons ?galement compte des cons?quences du tremblement de terre du 14 ao?t 2021 sur la communaut? ?ducative dans les d?partements du Sud, de la Grand'Anse et des Nippes. (…) L'organisation de ces espaces socio?ducatifs r?pond ? un besoin r?el, offrant aux enfants l'occasion de continuer ? socialiser, ? jouer et ? apprendre ? vivre ensemble, tout en d?veloppant leurs habilet?s cognitives dans un contexte non formel mais bon enfant et ludique. D'ailleurs le th?me retenu, sur une base consensuelle, pour ces activit?s d'?t?, <>, le traduit clairement.

Bruno Maes a r?it?r? l’engagement de l’Unicef de continuer ? accompagner le MENFP dans ses efforts visant ? garantir le droit ? l’?ducation des enfants ? travers tout le pays, notamment dans les zones sensibles de Port-au-Prince et celles du Grand Sud. <>, a r?v?l? Maes.

Le camp d’?t? qui sera organis? au lyc?e Jean Marie Vincent sera g?r? par la Compagnie com?die sans fronti?res d’Ha?ti (COSAFH). Beleck Georges, responsable de la compagnie, fait savoir que ce programme s’articulera autour de l’animation, la formation et la production. <>, a-t-il pr?cis?. En plus de COSAFH, Nesmy Manigat a fait savoir que d’autres organisations communautaires seront sollicit?es pour mener le programme dans d’autres ?tablissements.