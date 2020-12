Placées en confinement depuis près d’un mois, la métropole du Canada, Toronto, et une grande partie de sa région le resteront pour encore deux semaines, en raison de l’accélération de la pandémie, a annoncé vendredi le gouvernement de l’Ontario. La situation épidémiologique à Toronto et dans la région voisine de Peel, qui a continué de se dégrader pendant le confinement, sera réévaluée le 4 janvier, a indiqué le gouvernement de cette province, la plus peuplée du Canada.