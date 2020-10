Le Canada veut considérablement augmenter ses seuils d’immigration pour les trois prochaines années afin de compenser la chute du nombre d’immigrants accueillis en 2020 en raison de la pandémie, a annoncé vendredi le ministre de l’Immigration. Le pays prévoit d’accueillir plus de 1,2 million d’immigrants entre 2021 et 2023, soit presque 200.000 de plus que les seuils fixés avant la pandémie, a indiqué Marco Mendicino. En 2020, le Canada n’aura finalement accueilli qu’un…