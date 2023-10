Canada: Montissol Stevens représentera Haïti et la Caraïbe au Congrès de la Jeunesse Estudiantine Francophone

​

Canada: le jeune Montissol Stevens représentera Haïti et la Caraïbe à la deuxième édition du Congrès de la Jeunesse Estudiantine Francophone.

Le jeune compatriote haïtien Montissol Stevens représentera le pays et la caraibe au 2e congrès de la jeunesse estudiantine francophone qui aura lieu à Québec, au Canada, du 29 octobre au 3 novembre prochain dans le cadre de la semaine mondiale de la Francophonie Scientifique. Le jeune carrefourois lors d’une interview accordée à Juno7 a donné quelques détails à propos de cette activité qui réunira plusieurs personnes dont des étudiants d’universités de l’environnement francophone.

D’après les explications de Montissol, étudiant en fin de cycle en Science Informatique à l’École Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH), cette activité s’inscrit dans le cadre de la Semaine Mondial de la Francophonie Scientifique, l’une des activités la plus importante de l’Agence Universitaire de la Francophonie ,le premier dans le monde, a-t-il dit.

Comme nous l’avons souligné ci-dessus, ce congrès réunira des milliers de jeunes leaders et étudiants francophones du monde entier avec aussi des dirigeants universitaires de tous les pays francophones du monde. Pour Montissol Stevens, c’est une fierté de représenter son pays et la Caraïbe à cette deuxième édition . “Je suis extrêmement fier et honoré de cette opportunité que j’ai pour représenter non seulement mon pays Haïti ,toute la région caribéenne mais surtout la Jeunesse Haïtienne à ce congrès prestigieux”, a déclaré celui qui a une expertise qui englobe la programmation, l’analyse de données, et qui est également professeur.

Lors de cette entrevue, Montissol Stevens qui est le fondateur et président de Numédia, un club étudiant international affilié au réseau CLEF de l’Agence Universitaire de la Francophonie, a détaillé pour la rédaction du journal comment a été le choix de sa sélection pour participer à ce congrès qui avait eu lieu l’année dernière en Égypte. “Cette année pour sélectionner les participants, l’AIR avait lancé un appel à l’action pour tous les Clubs du Réseau Clubs Leaders Francophones (CLÉFS) dont en tant que président de Numédia club de l’ESIH et membre du réseau, j’ai postulé avec un appel à l’action axé sur l’ODD 5 de l’ONU intitulé: La parité pour les femmes dans le monde Numérique”, a-t-il dit.

Après plusieurs mois d’évaluation parmi plusieurs centaines de dossiers on a sélectionné notre appel et nous invité à représenter Haïti et toute la caraïbe à ce congrès, a ajouté l’ancien élève du Lycée Henri Christophe de Diquini qui a entamé des études en Géographie à l’Institut Supérieur d’Études et de Recherches en Sciences Sociales (IERAH-ISERSS).

Lors de ce congrès plusieurs sujets seront au centre des débats dont le leadership estudiantin, la protection de l’environnement, les ODD (Les objectifs de développement durable), l’Intelligence Artificielle, la gouvernance. “Je vais non seulement faire un discours officiel comme représentant d’Haïti et de la Caraïbe mais aussi je vais présenter mon appel à l’action pour la parité des femmes dans le monde numérique”, a indiqué Montissol.

Après avoir participé à cette activité mondiale, Montissol Stevens espère profiter de beaucoup de choses afin de continuer à poursuivre son chemin. “J’attends que ce congrès m’aide à apprendre de nouvelles choses afin d’affiner mon sens du leadership, d’acquérir de nouvelles compétences pour partager avec mes pairs et les inspirer, faire de nouvelles rencontres pour élargir mon réseau et m’ouvrir sur le reste du monde”, a-t-il expliqué.

Notons que l’engagement de Montissol Stevens s’étend à l’enseignement de l’Analyse de Données pour Le Wagon en Haïti, ainsi qu’à des collaborations avec diverses entreprises et institutions nationales et internationales. “Je privilégie la vulgarisation des connaissances technologiques dans le pays afin de promouvoir une culture numérique solide au sein de la communauté, leur permettant de tirer pleinement parti des avantages offerts par le numérique et grâce à ce congrès je vais continuer à poser les briques pour atteindre mes objectifs et inspirer d’autres jeunes comme moi”, a-t-il déclaré à la fin de l’interview.

