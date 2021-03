En décembre 2020, les auteurs Nan DasGupta, Vinay Shandal, Daniel Shadd, Andrew Segal, en collaboration avec l’organisme CivicAction, ont publié un rapport (1) sur l’omniprésence du racisme anti-Noir au Canada : l’état actuel et comment y remédier. Un sommaire des résultats a été présenté par Andrew Segal et Andrew Lue au Sommet 2021 pour le développement socioéconomiques des jeunes des communautés noires le samedi 30 janvier 2021. Andrew Segal, est coauteur de l’étude et Andrew…