Cannes 2021 : Gessica G?n?us se souvient !

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Tandis que la 75 e ?dition du festival international du film de Cannes bat son plein sur La Croisette, la r?alisatrice Gessica G?n?us revient sur son exp?rience de l’ann?e derni?re ? ce grand rendez-vous mondial du 7e art.

14 juillet 2021. Au moment o? Ha?ti faisait encore la Une de tous les m?dias internationaux ? cause du cruel assassinat de son pr?sident, Jovenel Mo?se, Gessica G?n?us et l’annonce de la projection de son film <> ? Cannes avaient constitu? une bouff?e d’air frais pour tous les Ha?tiens. Ce long m?trage r?alis? en cr?ole s’est inscrit dans la l?gende du cin?ma national en permettant au pays de faire son retour ? Cannes plus de vingt apr?s.

<>, se rappelle-t-elle.

Depuis sa sortie ? Cannes, Freda, sorti par la suite dans plus de 80 salles sur toute la France, a particip? ? de nombreux festivals internationaux et collectionn? des Prix un peu partout dans le monde. Comme : La mention sp?ciale du prix Fran?ois Chalais, ? Cannes ; deux prix au Festival Paysages de Cin?astes (Grand prix du jury et prix du public) ; deux ? Namur Film Festival (Prix de la d?couverte et Prix du public) ; deux au Fespaco (?talon d’argent et Prix du son) ; Le grand prix de la 39e ?dition du festival de film de Miami du Miami Dade College ; le grand prix de fiction du 20e Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) ? Gen?ve ; le Prix du meilleur film TV5 Qu?bec-Canada ? la 27e ?dition du festival de films CINEMANIA, entre autres.