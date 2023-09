Cantine scolaire : une délégation conduite par le ministre Nesmy Manigat a effectué une tournée dans les Nippes

​

Cantine scolaire : une délégation conduite par le ministre Nesmy Manigat a effectué une tournée dans le département des Nippes

Accompagné de la représentante résidente de la Banque interaméricaine de développement (BID) en Haïti, Corinne Cathala, et du représentant résident du Programme alimentaire mondial (PAM), Jean-Martin Bauer, le ministre de l’éducation nationale Nesmy Manigat a effectué, le mercredi 27 septembre 2023, dans les Nippes, une tournée d’évaluation des postes opérationnels mis en place pour faciliter la réception et la distribution des produits agricoles locaux dans les écoles.

Cette tournée, selon le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du document « Politique et stratégie nationales d’alimentation scolaire (PSNAS) » adopté en 2016. Le MENFP indique qu’il multiplie les efforts en vue de renouveler et d’amplifier, en même temps, les initiatives allant dans le sens du renforcement et de l’extension du programme de cantines scolaires axé sur l’achat de ces produits.

La délégation a démarré cette tournée par une visite au Centre de pesage et de conditionnement de Fonds-des-Nègres où sont reçus, traités et mis en sac les aliments dédiés aux cantines d’un premier groupe d’écoles situées dans les Nippes, mais aussi des écoles de Petit-Goâve, de Grand-Goâve et de Léogane, dans le département de l’Ouest. Ces produits locaux sont régulièrement acheminés vers 198 écoles accueillant, environ, 55.000 élèves, selon le MENFP.

Pour assurer le fonctionnement de ces centres, le PAM collabore avec le Réseau d’organisations de producteurs agricoles des Nippes (ROPANIP). Cette instance fédère 54 organisations agricoles issues de 10 communes de ce département, mobilisant un peu plus de 2,000 producteurs et productrices, selon le ministère.

Le ministre Nesmy Manigat se réjouit de la mise en place et du fonctionnement de ce mécanisme de collaboration qui permet de nourrir les élèves à partir de produits frais, issus du terroir, mais aussi de soutenir l’économie paysanne. “Il importe de multiplier les efforts en vue de renforcer ce mécanisme, d’encourager d’autres partenaires à l’intégrer tout en l’étendant dans d’autres directions départementales d’éducation”, a-t-il déclaré.

