La fière Cité du Roi Christophe a célébré le 15 août sa fête patronale et ses 350 ans de fondation. Telle un essaim d’abeilles, la ville bourdonne d’énergie depuis le jeudi 13 août. Beaucoup de visiteurs, dont un grand nombre de Port-au-Princiens, affluent dans la ville jubilaire. Le Boulevard de bord de mer le plus célèbre du pays est le cœur palpitant des activités. Tous ses restaurants et bistrots rivalisent en matière de propositions. Sur les trottoirs, à…