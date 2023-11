Cap-Haïtien: décédée puis enterrée le 12 août 2023, Stéphanie Louis retrouvée vivante à la rue 14 L samedi

​

Cap-Haïtien: décédée puis enterrée le 12 août 2023, Stéphanie Louis Garçon a été retrouvée vivante à la rue 14 L samedi.

Apparemment un cas présumé de zombification a eu lieu au Cap-Haïtien. Il s’agit de Stéphanie Louis Garçon, âgée de 36 ans, retrouvée vivante par son mari Berthony Pierre à la rue 14 L le samedi 12 novembre alors que sa femme était décédée le 2 août puis enterrée dix jours plus tard, soit le 12 août. À travers une vidéo, le juge de paix Me Samuel Philippo de la Section nord du Cap-Haïtien qui a dressé le constat légal a confirmé l’information pour les journalistes. On peut remarquer à travers des capsules de vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux cette dame assise sur un banc du commissariat central de la ville.

La dame un peu timide est assise sur un banc du commissariat de police et est en train de sourire, tout en jetant quelques regards. Lorsqu’on lui demande pourquoi elle sourit, toute timide elle répond pour rien. Toutefois, le juge de paix Me Samuel Philippo a déclaré que la jeune femme reconnaît son mari en disant: “voici mon mari assis à ma droite, il s’appelle Berthony.”

Me Samuel Philippo a aussi indiqué que Berthony Pierre détient l’acte de décès de son (ex-femme). Lors de son décès le 2 août dernier, son corps a été transporté à la morgue dénommée “Kay Man Pentad” située à la rue 13 M. Cette pompe funèbre était chargée de ses funérailles.

Le juge de paix a été informé par le responsable du commissariat central du Cap-Haïtien et a été dépêché sur les lieux pour faire le constat légal. Il a interrogé la famille de la dame dont son mari et sa grande sœur qui lui ont donné tous les détails à ce sujet avant d’en tirer par lui-même une conclusion. “Nous avons fait ce que de droit, nous avons dressé un procès verbal et nous avons remis la dame à son mari”, a déclaré Me Samuel Philippo.

Me Samuel Philippo a aussi souligné que plusieurs voisins qui ont participé aux funérailles de Stéphanie Louis Garçon ont témoigné que Berthony Pierre est son mari. Selon leurs témoignages la jeune femme était belle et bien morte le 2 août puis enterrée le 12 août.

La jeune femme se retrouve maintenant au sein de sa famille pour les suites nécessaires selon les croyances de ses proches. D’après les informations communiquées par l’ancien sénateur Jean Renel Sénatus, ils cherchent déjà un prête catholique pour les prières d’usage.

