Nous sommes enfin arrivés au Cap-Haïtien à minuit et demie à bord d’un véhicule, à bout de souffle, après avoir parcouru des et des kilomètres cahoteux entre St-Raphaël et Grande-Rivière du Nord. Après avoir rencontré que des chiens errants pendant une bonne partie du trajet, nous revoilà au contact d’humains. Au Boulevard, quartier le plus animé du Cap-Haïtien, les terrasses des bars sont bondées. Les petits marchands s’installent le long du bord de mer. L’alcool c…