Cap-Ha?tien en Blue & White avec Troubleboy Hitmaker

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’initiative <>, comme la surnomme la voix de <>, date de 2019. Le concert n’a pas pu avoir lieu ces 2 derni?res ann?es ? cause de la pand?mie, p?riode pendant laquelle le rappeur s’est aussi install? aux ?tats-Unis. Cependant, en 2020, sacs et fournitures scolaires ont ?t? distribu?s par le <> dans certains quartiers de la deuxi?me ville du pays.

Sur l’initiative de Troubleboy Hitmaker et sa structure <>, un mega concert baptis? <> sera donn? au Cap-Ha?tien, le 5 ao?t, ? la rue 28, sur le Boulevard du Cap-Ha?tien. Le rappeur r?unira autour de lui sur sc?ne d’autres vedettes, pour la plupart des Capois comme lui. Parmi elles, Anie Alerte, Mac-D, Steves J. Bryan, Shabba, Toby, Guarionex et l’invit? sp?cial, Baky.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.