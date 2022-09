Cap-Ha?tien: plusieurs milliers de personnes dans les rues contre Ariel Henry, un supermarch? pill?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Une foule immense de plusieurs milliers de personnes a gagn? les rues du Cap-Ha?tien ce mercredi 28 septembre pour d?noncer la chert? de la vie, l’augmentation des prix des produits p?troliers et surtout r?clamer la d?mission du Premier ministre Ariel Henry. A la fin de cette marche dispers?e par des tirs et de gaz lacrymog?ne lanc?s par les forces de l’ordre, des manifestants ont vandalis? et pill? “Lea Market”, le seul supermarch? du genre dans la ville, rapportent des sources sur place.

