Caracol: le plus grand parc industriel du pays en panne d’essence

La veille, la Chambre de commerce et d’industrie de l’Ouest (CCIO), dans une note sign?e par son pr?sident, Laurent St-Cyr et des membres du Conseil d’administration, s’?tait alarm?e de la d?gradation de la situation et de ses impacts.

<< Les entreprises avaient observ? un arr?t de travail en raison du blocage syst?matique des routes. Elles esp?raient reprendre ce lundi, mais ? cause de l'arr?t de la centrale thermique, elles ne pourront pas reprendre leurs activit?s. Si la situation ne s'am?liore pas au niveau de Varreux et sur les routes, le Parc ne pourra pas reprendre ses activit?s. Cela aura un impact majeur sur les commandes en cours, repr?sentera une perte ?norme pour les ouvriers.

L’UTE et le minist?re de l’Economie et des Finances, au courant de la situation, <>, a confi? ? Le Nouvelliste le responsable de l’UTE, gestionnaire du PIC, Pierre Michel Joassaint. <>, a-t-il dit, confirmant pour Le Nouvelliste l’information d’une source au MEF indiquant que l’autorisation a ?t? donn?e par l’Etat ha?tien pour l’importation de carburant en R?publique dominicaine en attendant un retour ? la normale.

Le parc industriel de Caracol qui emploie plus de 12 500 personnes ferme ses portes ce dimanche 25 septembre ? cause de l’?puisement des r?serves carburant de sa centrale ?lectrique, a appris Le Nouvelliste.

