Carburant : l’attente insoutenable

Avenue Lamartiniere, vendredi 5 novembre. Il est 2h p.m. Le ciel endosse son manteau sombre. Le decor est inhabituel dans cette venelle tres frequentee aux heures de pointe. Bois-Verna, comme c’est le sort de tous les autres quartiers nevralgiques de la region metropolitaine, est orphelin des vrombissements de moteurs, du tohu-bohu provoque par les klaxons des vehicules. Pourtant, il ne manque pas d’automobiles ni de motocyclettes. Ces vehicules a moteur, ajoutes aux gallons jaunes et aux jerricans, essaiment la station d’essence National, situee au carrefour Petit-Four.

Des clients elisent domicile devant cette station depuis plusieurs jours, a la recherche du precieux sesame, pour faire fonctionner leurs vehicules ou pour alimenter le marche informel. Dans cette station, comme c’est le cas dans les differents points de distribution qui sont operationnels dans l’aire metropolitaine, seule prevaut la loi de la jungle. La quantite de carburant offerte n’etant jamais a la hauteur de la demande, seuls les plus violents en recoivent. Ce medecin, dans la trentaine avancee, remarque a bord de son izuzu Tracker, en est bien conscient. <>, a-t-il soupire, echangeant quand meme un sourire.

Une longue file d’attente devant une station ne sous-entend pas automatiquement que la station a ete renflouee et s’apprete a distribuer de l’essence. Une rumeur ou un soupcon suffit pour y drainer des centaines de personnes et de vehicule. Un mecanicien, qui arpente vainement les stations depuis deux semaines raconte son experience. <>, s’est lamente cet homme qui, malgre sa galere, continuait d’esperer de faire le plein afin de faire tourner son vehicule 8 cylindres.

Dans les files d’attente s’agglutinent les chauffeurs de motocyclette, de taxi, de tap-tap, les proprietaires d’automobile, et d’autres professionnels reconvertis en vendeurs d’essence sur le marche informel. Ces derniers achetent le produit au prix normal fixe par les ministeres des Finances et du Commerce, pour ensuite le revendre a un prix exorbitant. <>, a-t-il soupire.

Des policiers sont accuses de profiter de leur position pour imposer leur volonte dans les stations d’essence. Les agents du Corps d’intervention et de maintien de l’ordre (CIMO) et de l’Unite de securite generale du palais national (USGPN) sont dans la ligne de mire des citoyens. Mercredi et jeudi, des heurts ont surgi entre des civils et des agents du CIMO et de l’USGPN respectivement a Lalue et a Bois-Verna. <>, a fait remarquer une dame a Bois-Verna ce vendredi. <>, a rapporte un temoin au journal. Pourtant, dans une note, le Groupe d’intervention de la police nationale (GIPNH) avait interdit aux policiers en uniforme de faire la queue dans les stations pour s’approvisionner en carburant. Le GIPNH avait menace de sanctionner rigoureusement tout contrevenant a cette decision.

Acheter de l’essence a Port-au-Prince cette semaine requiert des nuits sans sommeil et des journees sans fin. Bousculades, rixes, intimidations, joutes verbales sont les regles qui priment. Les clients doivent endurer tout ca, sans pour autant avoir la certitude de trouver <>. Ceux qui ne sont pas parvenus a acheter l’essence ont le choix de dormir dans les stations ou de laisser leurs vehicules sur place, dans la file, en esperant que demain sera meilleur.