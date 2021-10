Carburant: Medecins Sans Frontieres sonne l’alarme

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La penurie de carburant dans le pays continue de faire des victimes. A l’instar de l’association des hopitaux prives d’Haiti et l’Organisation nos petits freres et soeurs, les patients de MSF risquent de ne plus etre admis dans ses centres hospitaliers a cause de la penurie de carburant qui affectent leur fonctionnement.

L’organisation Medecins Sans Frontieres a sonne l’alarme sur cette situation qui affecte gravement les operations de MSF en Haiti. “Si la situation perdure, l’hopital de Traumatologie/ Grands brules de Tabarre a Port-au-Prince, qui recoit en moyenne 155 patients par mois, risque de devoir reduire ses activites et restreindre ses criteres d’admission dans les prochains jours”, a ecrit l’institution dans un communique de presse publie ce lundi 25 octobre.