Carburant : Plus de six millions gallons distribues, la demande ne baisse pas

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En six jours, le terminal petrolier de Varreux a livre a lui seul plus de six millions de gallons de diesel et de gasoline sur le marche local. Les camions-citernes se bousculent pour se remplir a Varreux qui fonctionne a plein regime. Il est cependant difficile de trouver du carburant dans le pays notamment dans l’aire metropolitaine. Des stations d’essence restent fermees. Dans celles ou on distribue le carburant, c’est l’anarchie totale. Ou sont donc passes ces millions de gallons de produits petroliers… ?

Les chiffres rendus publics par le terminal petrolier de Varreux sont clairs. Le marche n’est pas en manque de produits petroliers. Cependant il est toujours tres complique pour la population de s’approvisionner dans les stations-service sept jours apres la reprise des activites au terminal de Varreux.

Vendredi dernier, tout juste apres l’annonce de la treve des bandits armes qui avaient empeche le fonctionnement de Varreux, 92 camions-citernes ont pu quitter le terminal petrolier avec 460 000 gallons de diesel et 210 000 gallons de gasoline. Le jour suivant, soit le samedi 13 novembre, 140 camions ont quitte le terminal avec 570 000 gallons de diesel et 500 000 gallons de gasoline.

Varreux a livre, le dimanche 14 novembre, du carburant a 149 camions-citernes, soit 656 674 gallons de diesel, 10 000 gallons de kerosene et 480 900 gallons de gasoline.

Le lundi 15 novembre, Varreux a livre 594 646 gallons de diesel, 437 164 gallons de gasoline et 12 001 gallons de kerosene a 150 camions-citernes.

Le mardi 16 novembre, 145 camions-citernes ont quitte le terminal petrolier de Varreux avec exactement 551 988 gallons de diesel et 454 820 gallons de gasoline.

A la question de savoir pourquoi les gens continuent de se battre dans les stations d’essence alors que Varreux met sur le marche des millions de gallons de carburant, David Turnier, president de l’Association nationale des distributeurs de produits petroliers (ANADIPP) est reste dubitatif. <>, a-t-il avance au Nouvelliste.

Interroge sur les stations-service qui gardent leurs portes fermees, M.Turnier a indique que certains proprietaires de stations d’essence n’ont pas de personnel adequat pour faire face a cette pression constatee dans les autres stations d’essence. <>, a-t-il fait remarquer.

Pour le president de l’ANADIPP, c’est la situation d’insecurite a Martissant qui empeche le terminal de Thor d’approvisionner les stations-service a Port-au-Prince.

<>, a argue David Turnier.

Pour sa part, le president de l’Association des proprietaires de stations-service (ANAPROSS), Marc-Andre Deriphonse, croit que la plupart des gens qui se battent dans les stations d’essence avec les gallons jaunes vont stocker le carburant pour faire du marche noir, attirant l’attention sur un grand danger qui menace la vie des gens quand les stations d’essence recoivent le carburant des camions-citernes.

En effet, ces derniers jours a Port-au-Prince et dans les villes de province, plusieurs stations d’essence ont enregistre des incendies pendant la distribution.

Le gouvernement visiblement depasse par cette situation d’anarchie dans les stations-service interdit la vente de produits petroliers dans des recipients. <>, lit-on dans un communique.

<>, precise le communique.

Le ministere du Commerce et de l’Industrie rappelle aussi que, conformement a la loi du 20 decembre 1946 sur la speculation illicite (marche noir) et au decret du 25 novembre 2020 relatif a la vente sur la voie publique des produits tels que la gasoline et le diesel, il est formellement interdit l’achat et la vente de produits tels que la gazoline et le diesel en gallon et tout autre recipient inapproprie. <>, previent le ministere.