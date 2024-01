CARICOM appelle toutes les parties prenantes haïtiennes à tout mettre en œuvre pour parvenir à une résolution politique

​

La CARICOM appelle toutes les parties prenantes en Haïti à tout mettre en œuvre pour parvenir à une résolution politique.

Selon un communiqué de la CARICOM, une septième réunion des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes sur Haïti s’est tenue le samedi 6 janvier 2023 sous la présidence du Docteur Mohamed Irfaan Ali, Président de la République coopérative de Guyana et Président de la CARICOM, en vue d’examiner la situation en Haïti et déterminer les nouvelles mesures à prendre pour soutenir une solution dirigée par les haïtiens à la crise politique qui bouleverse le pays.

Lors de cette réunion, les chefs de la CARICOM ont appelé toutes les parties prenantes haïtiennes à tout mettre en œuvre en vue de parvenir d’urgence à une résolution politique et à la mise en œuvre d’une feuille de route transitoire vers la stabilité, la facilitation de l’aide humanitaire, la tenue d’élections crédibles, le rétablissement de la légitimité politique et institutionnelle et le développement à long terme en Haïti.

Toujours selon le communiqué, les chefs de la CARICOM ont reçu un exposé du Groupe de personnalités éminentes de la CARICOM qui ont salué les efforts importants déployés pour faciliter un consensus politique entre les parties prenantes en Haïti. Au cours de l’exposé, ils ont tenu compte de l’état d’avancement des préparatifs de la Mission multinationale d’appui à la sécurité en Haïti.

“Les chefs sont restés gravement préoccupés par la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti alors que les crises politique et sécuritaire persistent avec les conséquences terribles de cette situation sur les plus vulnérables d’Haïti.” lit-on dans le communiqué. Hormis la préoccupation des chefs de la CARICOM, ils ont également noté que la violence croissante en Haïti avait entraîné la perte de milliers de vies et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir leurs maisons.

En ce sens la CARICOM exprime sa détermination à travailler avec le peuple et toutes les parties prenantes en Haïti en vue de rétablir la paix et un développement durable. Toutefois, elle dit attendre avec impatience une collaboration et une coordination renforcées des efforts avec les amis d’Haïti et la communauté internationale dans son ensemble pour soutenir le peuple haïtien.

