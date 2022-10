Carimi ? l’assaut de Paris

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’heure est proche. La premi?re r?union du groupe Carimi, juste pour un soir, est pour ce 15 octobre. Une premi?re depuis la dissolution du groupe en 2016.

Rendez-vous est donn? ? l’avenue de Bercy ? Paris, ? l’Accor Arena, l’une des plus grandes salles de spectacle en France avec plus de 20 mille places.

Avant Carimi, tout seul, aucun groupe ha?tien ne s’?tait lanc? un tel d?fi.

Au terme d’une s?ance de r?p?tition, mercredi 12 octobre, Ticket, au coeur des pr?paratifs, a parl? aux principaux acteurs qui ont partag? leurs attentes ? l’approche du jour-j et ont d?crit l’ambiance apr?s 6 ans de s?paration.

<>, s’est exclam? Richard Cav?, au micro de Ticket. Converti en vrai front man avec sa nouvelle formation musicale Ka?, Richard Cav? a soulign? que le jeu d’ensemble de l’?quipe Carimi est rest? intact, en d?pit du temps. <>, s’est-il ?tonn?. Mickael Guirand, le lead vocal, confirme. <>, explique-t-il.

? c?t? de la sant? musicale, entre ces anciens collaborateurs qui se sont quitt?s avec tension, quelle ambiance r?gne-t-il alors qu’ils s?journent dans le m?me h?tel ? <>, affirme Mickael Guirand. <>, reconna?t Richard Cav?. <>, poursuit-il.

Carlo Vieux, pour sa part, met en avant le d?passement. <>, avance-t-il, en insistant, comme ses anciens coll?gues, que la r?union n’est pas motiv?e avant tout par l’argent comme certains seraient tent?s de le croire. Et m?me si c’?tait le cas ? questionne Carlo Vieux. <>, exhorte-t-il.

Heureux d’?tre l? et pr?t ? offrir le meilleur

Mis ? part les vieux souvenirs qui pourraient hanter ce moment, les messieurs de Carimi sont heureux d’?tre l? et sont pr?ts ? faire bouger Paris. <>, raconte Mickael Guirand. <>, avoue pour sa part le Carlo Vieux.

Mickael Guirand promet un Carimi dans sa <>, servant son compas en trois dimensions (Ca-R-i-Mi), comme dans vos souvenirs >>. Mikaben qui a collabor? dans le temps avec le groupe sur quelques projets, est aussi pr?sent dans la capitale fran?aise pour l’?v?nement. <>, s’exalte-t-il. Michael Benjamin rappelle que <> ?tait le num?ro 1 de Spotify sur l’album <> (2009) et que c’?tait pareil pour <> sur <>, en 2013, sur la m?me plate-forme. On retrouve la voix de Mika sur ces deux morceaux. <>, assure-t-il.

La premi?re r?union d’une s?rie ?

Apr?s Paris, les mordus de Carimi de partout doivent se demander s’il y aura d’autres rendez-vous avec cette gloire de la musique ha?tienne. Notamment, en Am?rique du Nord, dans les Antilles et particuli?rement chez eux, en Ha?ti. C’est une possibilit? que Richard Cav? n’?carte pas. <>, a prudemment r?pondu le lead vocal de Ka?. <>, dit simplement Mickael Guirand.

Carimi a ?t? fond? le 20 juillet 2001. Le nom est tir? des deux premi?res lettres du pr?nom des 3 membres fondateurs, CArlo, RIchard et MIckael. C’est l’un des plus populaires groupes ha?tiens des ann?es 2000, tant au niveau national qu’international, pour avoir gravi les sc?nes les plus convoit?s du monde. Carimi n’existe plus depuis juillet 2016, quand le lead vocal Mickael Guirand a annonc? son d?part pour des raisons <>. Ce dernier a fond? Vayb, Richard Cav?, Ka? et Carlo Vieux a arr?t? de faire de la musique pour se consacrer ? une carri?re dans la technologie de la sant?. C’est la premi?re fois que des membres de Carimi, avec 6 albums studio ? son actif, se r?unissent pour un spectacle depuis la rupture.

Diery Marcelin

[email protected]