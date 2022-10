Carimi ? Paris, 24 h chrono

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le jour est enfin arriv?. Ce samedi 15 octobre, Carimi se produit sur sc?ne pour la premi?re fois, ? Paris, dans l’Accor Arena, 6 ans apr?s sa dissolution. ? 24 heures de ce grand ?v?nement, le r?alisateur Fritz Hyacinthe, ex-manager du l?gendaire groupe Carimi, fait le tour de la question avec Ticket.

Ce vendredi 14 octobre, ? la veille de la 1?re r?union de Carimi depuis 2016, c’est le repos. <>, pr?cise Fritz Hyacinthe. <>, fait-il savoir.

Carimi sera sur la sc?ne de la salle commun?ment appel?e <> de 8 h ? 11 h p.m. En pr?lude au spectacle divis? en 2 sets, un disc-jockey amusera le public, informe Fritz Hyacinthe qui a accord? une entrevue au t?l?phone ? Ticket.

Les performeurs et les absents

Des anciens musiciens de Carimi forment en majorit? l’?quipe de la r?union. <>, fait remarquer Hyacinthe. Deux bassistes s’alterneront au cours du concert. Noldy de Vayb en premier, pour les anciens sons. Puis Jeff, membre de Ka? et ancien de Carimi pendant les 2 derniers disques (Buzz en 2009 et Invasion en 2013, ndlr). Pour le reste, on aura Alex Thebaud, gongiste de Vayb ; Scooby (Vayb) accompagnera T-Klod, maestro de Ka?, comme keyboardistes. Ensuite, Jo?l Anglade ancien batteur de Carimi et actuel membre de Ka? sera ? la batterie et JP (Ka?), ? la guitare.

Bien s?r, Richard Cav? et Carlo Vieux auront leur Keytar et chanteront ? c?t? du lead vocal Mickael Guirand. <>, pr?cise Fritz Hyacinthe.

Pour les artistes invit?s, 24 h avant le grand moment, 3 noms sont confirm?s. Tina, Princess Lover et Mikaben, des voix qui avaient collabor? avec Carimi. <>, regrette Fritz Hyacinthe.

Par ailleurs, Carimi attend entre 15 ? 17 milles participants ? l’Accor Arena, selon Hyacinthe. 24 heures avant le concert, seulement 1000 tickets environ sont encore disponibles, dit-il. <>, estime Hyacinthe qui se dit satisfait de tout jusque-l?. D?s midi, tout le monde sera ? l’Accor Arena pour les derni?res touches. C’est sur place qu’ils prendront la douche et s’habilleront.