Carnaval 2022 : 45 soldiers Met Barranquilla

Les 45 soldiers peuvent se targuer d’avoir mis le feu sur le parcours de la 30e edition du carnaval de la ville de Rene Depestre et definitivement gagne, ce dimanche soir, le coeur et les reins des Jacmeliens et Jacmeliennes. FOFA a eu le public dans la poche, ce dernier chantant a tue-tete, chacha en main, la chanson du groupe proposee pour le carnaval de cette annee : <> et repondant instinctivement aux differentes animations.

Perches sur leur char, les hommes de 45 soldiers sont le deuxieme groupe a defiler sur le parcours, environ deux heures de temps apres le passage de Krem. Pres de deux heures de temps mort lassant et insupportable. On se demande encore pourquoi d’ailleurs ?

Avec une foule qui se compose majoritairement des jeunes, plus precisement de quelques milliers de jeunes femmes et hommes amasses devant leur camion, ces soldats longent Barranquilla dans l’excitation totale. La sonorisation au top, sans trop d’efforts, ils revivifient le plaisir dans le camp de ces fetards qui les ont attendu avec impatience, pour chanter et danser au rythme de leur meringue carnavalesque entrainant et populaire.

A la fin de ce parcours de quatre chars uniquement, la couronne est revenue sans conteste a ces locaux et chouchous de la ville de Jacmel. Les 45 soldiers ont ete les veritables maitres de Barranquilla et c’est peu dire. Meme leurs rivaux de toujours, les Hot Man, ne sont pas parvenus a les egaler. Le succes des FOFA sur le parcours du carnaval de Jacmel a ete quasiment plus qu’une evidence.

Jacmel Carnaval 2022 : Entre mauvaise planification et gestion du temps

Si le carnaval de Jacmel a su garder ses couleurs et son cote creatif (avec les masques en papier mache, l’originalite des deguisements, les jambes de bois, le juif errant, le crapaud, et autres), la gestion du temps ou du parcours laissait toutefois a desirer.

Les temps morts successifs, entre le coup d’envoi officiel donne avec l’ouverture du defile artistique avec notamment a sa tete l’actuelle ministre de la Culture et de la Communication, Emmelie Prophete et le maire de la ville, Macky Kessa ; le passage des bandes a pied et des groupes musicaux, ont un peu plombe l’ambiance de ces rejouissances.

Cependant, les Jacmeliens et Jacmeliennes, fideles a leur statut de fetards inveteres ont su trouver la formule magique pour essayer de tuer le temps. Sur l’Avenue Barranquilla, ils se sont regroupes a l’interieur du Vieux Four ou un DJ faisait succeder les mix raboday a volonte. Sur le beton ou a l’interieur d’un bar restaurant de la ville, le carnaval se danse malgre tout. Ca vaut ce que ca vaut, mais pour un natif de Jacmel, cette fete en vaut beaucoup.

La preuve, sans les habituels touristes et autres visiteurs locaux en provenance des autres departements du pays, souvent attires par ces festivites carnavalesques, les habitants n’ont pas voulu abandonner <>. En depit aussi de la situation de tension qui a eu lieu la veille a cause du mouvement de protestations des employes de la mairie. Pour eux, ces fetes sont d’ailleurs considerees comme partie prenante et une tradition de la ville.

<>, avait lance une jeune dame visiblement prete a fouler le beton pour profiter de chaque moment qu’allait offrir ces rejouissances. Bermuda en jeans, t-shirt et casquette vissee sur la tete, elle ne voulait rien rater du defile qui avait deja commence avec la marche des differentes unites de la Police nationale d’Haiti.