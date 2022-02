Carnaval 2022 : Port-au-Prince aura droit a ses festivites

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, s’exulte l’agent interimaire de la commune de Port-au-Prince, Lucsonne Janvier. Il s’agit, poursuit-il, de Yves Penel qui fait office de president de ce comite ; Stephanie Douyon, vice-presidente ; Jean Richard Joseph, responsable de communication ; Ben Constant, responsable logistique ; Michelet Jozamar (dj Cash cash), tresorier; Erol Josue, responsable artistique ; Marie-Beatrice G. Fontilus, secretaire. De plus, huit autres membres parmi eux Tony Mahothiere (TonyMix), Gregory Jean-Phillippe et Jude Jean Pierre completent la liste du comite d’organisation.

Le responsable de communication Jean Richard Joseph, qui a egalement pris la parole en l’occasion, justifie la mise en place de ce comite a une reponse face au scepticisme qui plane depuis plusieurs annees dans l’opinion publique sur la tenue de ce grand evenement culturel. <>, plaide encore M. Joseph.

Le responsable de communication du nouveau comite annonce, par ailleurs, de nouvelles dispositions qui vont etre adoptees dans le cadre de l’organisation des festivites a Port-au-Prince. Il dit vouloir surtout miser, durant les trois jours gras, sur l’aspect artistique, en plus des chars sonorises, bandes a pied et chars allegoriques. << On va revenir avec des anciens personnages phares, des symboles qui ont marque le carnaval dans le temps, notamment <>, “Marie-Rose”, “Mariella”. Ce sera aussi le retour des echassiers, entre autres >>.

Si pour le nouveau comite tout est deja pret sur le plan securitaire et logistique en vue de l’organisation du carnaval a Port-au-Prince, ni le montant concernant le cout de ces festivites, ni la liste de groupes musicaux et bandes a pied qui y prendront part n’ont toutefois ete devoiles. Parallelement, le parcours a ete defini comme suit: de l’angle des rues des Casernes et de la Reunion, en passant par la rue Capois, pour bifurquer sur la rue St-Honore et la rue Oswald Durand et pour terminer au stade Sylvio Cator.