Carnaval: le lundi 12 à partir de midi, les mardi 13 et mercredi 14 février 2024 seront chômés, annonce la Primature.

Dans une note publiée ce vendredi 9 février 2024, la Primature annonce que le lundi 12 à partir de midi, les mardi 13 et mercredi 14 février seront chômés sur tout le territoire national en raison des activités carnavalesques.

“En référence au décret du 23 mai 1989 déterminant, en dehors des fêtes nationales, de façon plus précise les fêtes légales, la Primature souligne à l’attention des agents de l’administration publique, du patronat des employés du secteur privé, qu’à l’occasion des festivités carnavalesques, l’administration publique, le commerce, l’industrie et les écoles chômeront”, lit-on dans cette note.

En effet, la journée du lundi 12 février 2024, à partir de midi ; la journée du mardi 13 février et celle du mercredi 14 février 2024 seront chômés sur toute l’étendue du territoire national.

Rappelons que depuis plusieurs années, le carnaval national n’est pas organisé à cause de la situation sécuritaire et sociopolitique du pays. Toutefois, quelques mairies ont organisé leur carnaval avec les subventions de l’Etat.

Rappelons que l’année dernière, Port-au-Prince a organisé son carnaval dans la matinée à cause du black-out et de l’insécurité. Cette année, la mairie de cette commune n’a fait aucune annonce concernant l’organisation des festivités carnavalesques. À Delmas et Pétion-ville, des bandes à pied et des chars de DJ ont créé l’ambiance pendant les dimanches précarnavalesques.

