Carnaval national de Jacmel : la ville vous invite

L’avenue du carnaval de Jacmel, Baranquilla, ressemblait le dimanche 6 f?vrier ? une fourmili?re multicolore. Les costumes de sept groupes de danse et de plusieurs bandes ? pied tels que: Ballet Grand Soleil, Stars du jour, Promo Star, Cerf-volant, Akad, Club Culturel Explosion, Gran Lakou, B?l Plezi, Fresh-up, Dolphins Band, Family Band, Feeling Band, Bl?k F?, Bag?t Magic, New Dance ont transform? le d?fil? en un bouquet de fleurs vivant et anim?.

Comme les pr?c?dents dimanches, la mairie de Jacmel a cl?tur? la journ?e du 6 f?vrier ? 22h. Les Dj ont d? quitter la Baranquilla sur ordonnance de la mairie et de la police nationale. Les carnavaliers se sont ?parpill?s ? travers la ville dans les diff?rents lieux de plaisir pour, fraternellement, continuer ? se divertir jusqu’? 1h du matin le lundi 7 f?vrier. Les groupes masqu?s, eux aussi, ont offert un extraordinaire spectacle durant plusieurs heures d’affil?e. Sous le label de la Commission artistique pour la r?novation du secteur mascarade (Caresem), dix-huit associations de groupes masqu?s ont r?ussi ? tenir en haleine le public.

La Protection civile, par le biais de son coordonnateur technique Ronald D?lice, a dress? un bilan de cinq bless?s par tessons de bouteille, poignard et coups de poing, et de son c?t?, la police nationale parle de trois arrestations.

Ce 6 f?vrier, davantage de touristes venus du grand Sud et de la capitale ont ?t? remarqu?s dans les rues de la cit? de Mathurin Lys. Ils ?taient l?gion sur la Baranquilla, mais s’?clipsaient au fur et ? mesure que la nuit s’installait, pour, peut-?tre, retourner dans leur ville de r?sidence.

… et les dimanches ? venir

Depuis l’ouverture de la saison carnavalesque 2022 par la mairie de Jacmel, les acteurs de ce festival annuel de l’art et de la culture ne cessent de peaufiner leurs repr?sentations pour mieux courtiser le coeur, l’esprit et l’imagination des carnavaliers. Selon ?lie Blaise, porte-parole de Caresem, les vraies surprises seront d?voil?es ? partir du dimanche 13 f?vrier. Celui-ci confie qu’ils ont pass? plusieurs mois ? pr?parer cette saison carnavalesque.

Selon les r?v?lations de Blaise Elie, de Rony Midi et de Jean- Pierre Jules Andr?, respectivement porte- parole, secr?taire g?n?ral et pr?sident de Caresem, celle-ci s’est endett?e de plus de 3.5 millions de gourdes pour pr?parer la saison 2022 du carnaval. Ils soulignent leurs performances dans les rues de la ville depuis le 16 janvier dernier pour prouver le travail colossal r?alis? cette ann?e.

Les gouvernements pass?s, d?s le mois janvier, parfois depuis d?cembre ont eu pour habitude de donner une subvention aux artisans de Caresem pour leur faciliter la pr?paration du carnaval.

Les acteurs du carnaval de Jacmel, tels que Caresem, les bandes ? pied, et la mairie de Jacmel invitent les carnavaliers de tout le pays et de l’international, les 13-20-27 28 et 1er mars dans le carnaval de Jacmel, qui, cette ann?e, va nourrir leur imaginaire et faire de cette fin de saison hivernale un moment de douces r?veries.