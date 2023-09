Carrefour-Feuilles: la maison du peintre Lionel St Eloi incendiée par des bandits, un appel à l’aide est lancé

​

Carrefour-Feuilles: la résidence du peintre Lionel St Eloi incendiée par des bandits armés de Grand Ravine, un appel à l’aide est lancé.

La violence des gangs de Grand Ravine à Carrefour-Feuilles fait beaucoup de victimes depuis plusieurs semaines. Les malfrats qui veulent s’emparer de ce quartier stratégique brûlent, tuent la population de ce quartier. Le célèbre peintre et sculpteur haïtien, Lionel St Eloi n’est pas épargné, sa résidence a été détruite par ces hommes armés. Plus de 70 artistes de toutes catégories : peintres, sculpteurs, musiciens, danseurs ont dû fuir la zone. Les ateliers ont été détruits. Une collecte de fonds via un gofundme est lancée pour venir en aide à celui qui s’est dédié corps et âme à la peinture.

“Carrefour Feuilles est un quartier de Port-au-Prince de plusieurs milliers d’habitants dont de nombreux grands artistes et sculpteurs tels que Lyonel St. Eloi, bien connu en Haïti et à l’étranger. Carrefour Feuilles est une richesse culturelle d’Haïti, on ne doit pas le perdre. Soyons solidaires de ces artistes et leurs familles. Votre don leur permettra de survivre, d’acheter du matériel et des instruments perdus pour relancer leurs activités. Donnez ce que vous pouvez. Soyez solidaires”, peut-on lire sur le site du gofundme où se déroule la collecte de fonds.

À la rédaction de cet article 5 440 $ USD ont déjà été collectés sur un objectif de 10 000 $.Cette initiative est organisée par la Fondation culturelle Toussaint Louverture et les organismes suivants: Fondation AfricAmerica, CMAH, Kay Atizan, ADAAC, Centre d’Art, FAMRT (Famille des Artistes de Carrefour Feuilles), FFCA (Fondation Françoise Canez Auguste), Culturama, Fondation Odette Roy Fonbrun pour l’Éducation (FORF), Haïti Futur, CIDICAH.

Cliquez sur ce lien si vous voulez faire un don: https://www.gofundme.com/f/urgent-help-artists-of-carrefour-feuilles-haiti?fbclid=IwAR2K0Fv6wcn41SD0AJuSYoP_5Eg7aqbYACoBn3ktNR17gYVT7nDQxT5rn7s

