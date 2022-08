Carte de d?bit de la PNH, l’ULCC pointe du doigt une faute de gestion de l’ancien DG L?on Charles

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ULCC conclut que le directeur g?n?ral L?on Charles a commis une faute de gestion en octroyant des avantages injustifi?s ? des policiers et membres du personnel administratif en se basant sur l’article 98 de la loi de la loi du 4 mai 2016 rempla?ant le d?cret du 16 f?vrier 2005 sur le processus d’?laboration et d’ex?cution des lois de finances. <>, tranche l’ULCC.

Les policiers re?oivent, peu importe leur rang et leur grade, 15 000 gourdes, et les employ?s civils, 10 000 gourdes. L’ULCC a analys? la liste des b?n?ficiaires soumise par la Police nationale d’Ha?ti (PNH) et celle transmise par la Banque nationale de cr?dit (BNC) pour la p?riode allant de d?cembre 2020 ? f?vrier 2021. <>, peut-on lire dans le r?sum? du rapport.

L’Unit? de lutte contre la corruption (ULCC) a transmis ? la justice un rapport sur l’octroi des cartes de d?bit aux policiers et employ?s civils. Dans le r?sum? ex?cutif dudit rapport, une lenteur dans l’?puration de la liste des employ?s a caus? un manque ? gagner de plus de 18 millions de gourdes.

