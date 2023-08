​

​

Carte pétrolière : “One Click Industries” se félicite après que sa formule a été adoptée par une compagnie de la place.

La compagnie One Click Industries, à travers une note de presse en date du 9 août, se félicite après que sa formule pour offrir un apaisement aux segments les plus touchés par la hausse de prix du carburant a été adoptée.

“Nous félicitons cette compagnie qui a repris notre modèle et l’a adapté aux besoins actuels. Nous souhaitons de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des données personnelles des participants de ce programme ainsi que des fonds disposés à cet effet”, peut-on lire dans cette note.

La compagnie rappelle, qu’elle avait élaboré et proposé cette solution après les évènements des 6 et 7 juillet 2018. “Depuis 2019, nous avons soumis cette offre à plusieurs acteurs de l’État et du secteur privé. Quatre (4) ans plus tard, nous sommes fiers de voir que finalement on a compris l’importance de ce modèle”, poursuit la compagnie.

One Click Industries explique qu’elle avait proposé une formule qui peut desservir à la fois l’État, les syndicats de chauffeurs (transport public), les écoliers, les policiers, les travailleurs au salaire minimum, les vieillards et personnes handicapées et les distributeurs (stations d’essence).

Cette formule, souligne la compagnie, inclut une plateforme de gestion, une carte magnétique (transport) muni de valeurs 1 bons pour frais de transport (passagers), 2 bons de carburant (chauffeurs).

Pour rappel, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Ricardin St Jean, a confirmé mardi, que dans le cadre du programme de subvention ciblée mis en place par le gouvernement haïtien, un chèque de 400 millions de gourdes a été remis à la compagnie pétrolière Bandari pour commencer la distribution des cartes pétrolières à 25,000 chauffeurs. Ce programme vise 100,000 bénéficiaires et coûtera au total 1,6 milliard de Gourdes.

En savoir plus:

L’orchestre Tropicana à l’affiche à l’occasion du 65e anniversaire de la paroisse Sainte-Hélène de Carice