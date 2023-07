​

Catastrophes naturelles et les jeunes: Incas Productions fait salle comble à la Bibliothèque Michèle Tardieu.

Ce 30 juin 2023, les jeunes ont répondu présent à la rencontre-débat autour des catastrophes naturelles et des changements climatiques organisée par Incas Productions, en partenariat avec la Bibliothèque Michèle Tardieu. Pas une place n’est restée libre pour cette activité, tombant à pic, pendant le début de la saison cyclonique.

Ils étaient plus d’une centaine au rendez-vous, venus de Pétion-Ville, Delmas, Tabarre et du Centre-ville pour assister à cette initiative d’Incas Productions “Une belle participation lorsque l’on considére que, selon un sondage de l’UNICEF , près d’un jeune haïtien sur deux ne connait pas les effets du changement climatique en Haïti”, a déclaré Mme Nancy Roc, PDG d’Incas Productions.

Dans le cadre de son Programme d’éducation, de prévention et de sensibilisation aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques, Incas Productions avait invité le spécialiste en gouvernance environnementale du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), Monsieur Judex Edouarzin. Sa présentation intitulée “ Les jeunes face au changement climatique” a d’emblée dressé la table: “ La question des changements climatiques représente l’un des défis environnementaux les plus importants et complexes auquel doit faire face l’Humanité au cours de ce Millénaire”, a-t-il déclaré, en ajoutant: “la façon dont un pays s’y prend pour adresser ce défi aura de profondes implications pour le développement humain de sa population.”

Il a expliqué que les conséquences des changements climatiques sont déjà perceptibles en Haïti, sont déjà perceptibles dans un certain nombre de secteurs: ressources en eau, zones côtières, agriculture, risques et désastres naturels.

“La population ressent déjà les impacts du changement climatique notamment à travers l’intensité et la durée croissante des tempêtes et des cyclones”, a-t-il expliqué, “mais aussi à travers les modifications des aires de répartition et du comportement des plantes et des animaux”, a souligné M. Edouarzin. De plus, la déforestation et la dégradation des sols amplifient les impacts négatifs sur l’agriculture, a-t-il ajouté.

Les changements climatiques pourraient compromettre le développement du pays car, M. Edouarzin a informé les jeunes des coûts annuels considérables des catastrophes climatiques en Haïti, soit en moyenne sur 20 ans, USD 100 millions en 2010 à USD 400 millions en 2020. Il a rappelé que “Haïti figure parmi les quatre pays les plus exposés aux impacts négatifs du changement climatique, a le plus haut indice de vulnérabilité aux ouragans de la région des petits États insulaires : 12,9 sur une échelle de 13 et le secteur de l’agriculture est un des plus sévèrement affecté”.

Comment les jeunes peuvent-ils contribuer à lutter contre les changements climatiques ? “ Ils doivent s’informer, développer des attitudes et des comportements responsables, informer et sensibiliser les autres”, recommande M. Edouarzin.

La pluie a malheureusement empêché Mme Nancy Roc, PDG d’Incas Productions, de faire toute sa présentation sur les catastrophes naturelles. Comprenant que certains jeunes, habitant loin, devaient partir plus tôt, elle a préféré passer la parole à ses deux autres invités: le juriste international, Ansadou Cherenfant, qui intervenait depuis la France à ce webinaire; ainsi qu’à la chanteuse Stéphanie Séjour, alias Tifane, désignée marraine du Programme d’éducation, de prévention et de sensibilisation aux catastrophes naturelles et aux changements climatique d’Incas Productions, et qui participait depuis les États-Unis.

“J’ai tenu à inviter le juriste en droits humains et professeur en sciences juridiques de l’Université Catholique de Lyon, France, Monsieur Ansadou Cherenfant; car je voulais que tous les jeunes Haïtiens sachent que, depuis 2021, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a reconnu pour la première fois que l’exercice du droit à un « environnement propre, sain et durable » est essentiel à la jouissance de l’ensemble des droits humains et qu’il constituait de ce fait un droit humain”, a déclaré Nancy Roc. “Et, en conséquence, si l’État continue à vous obliger à vivre parmi des ordures et des animaux, c’est une violation des droits humains”, a-t-elle martelé.

Le Professeur Cherenfant a débuté sa présentation en rappelant que: “Les êtres humains sont au cœur de toutes les actions visant à protéger l’environnement. De ce constat, le droit pour ces êtres de vivre dans un environnement sain concourt à catégoriser le droit à l’environnement comme un droit humain à part entière ou un droit fondamental de la personne humaine”.

L’environnement est l’objet d’étude du droit de l’environnement. Monsieur Ansadou a expliqué aux jeunes que ce droit a été consacré pour la première fois dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui dispose en son article 24 que : “Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. L’environnement se définit comme un ensemble de conditions naturelles et artificielles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines”.

Il a passé ensuite en revue les grands protocoles internationaux sur l’environnement depuis 1992, ainsi que les articles prévus tant dans la Constitution haitienne que dans les textes législatifs concernant le code de l’environnement haïtien.

Le Professeur Cherenfant a terminé en déclarant: “ que ces instruments juridiques tant nationaux qu’internationaux inscrits dans le Droit International des Droits de l’Homme (DIDH) sont indispensables dans la lutte pour l’émergence internationale d’une justice climatique universelle et efficace.”

De son côté, la chanteuse Tifane, a demandé aux jeunes de s’impliquer davantage dans le programme d’Incas Productions afin de se protéger, “mais aussi de protéger votre famille, vos amis et les gens dans votre communauté face aux catastrophes naturelles, surtout en cette période cyclonique’’, a-t-elle dit.

Pour ce faire, la marraine du programme d’éducation, de prévention et de sensibilisation d’Incas Productions a demandé aux jeunes dans l’assistance de lever les mains et de promettre de faire circuler et surtout de partager toutes les vidéos produites par Incas Productions: “elles sont sur YouTube et sont toutes gratuites pour toutes les écoles; et n’oubliez pas qu’avec ces vidéos, non seulement vous allez apprendre les gestes à faire et à ne pas faire; mais vous pouvez aussi aider à sauver la vie d’une personne ou de plusieurs personnes”, a-t-elle insisté.

Les jeunes ont demandé à Tifane de chanter, ce qu’elle a fait en interprétamt en acapella sa chanson “Anye’’, pour le plus grand plaisir de l’assistance.

“Les jeunes ont été ravis de participer à un tel événement. En effet, ils ont pris conscience non seulement de l’impact des catastrophes naturelles et des changements climatiques sur leur existence , mais également du rôle avant-gardiste qu’ils ont à jouer en tant que citoyens ”, a déclaré Gesly Sinvillier, l’un des Coordonateurs Jeunesse de la Bibliothèque Michèle Tardieu.

