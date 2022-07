Cayes : Baky offrira les recettes de son concert aux Cayens

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? moins d’une semaine de la tenue de son concert dans sa ville natale, le samedi 23 juillet 2022, Baky, la star cayenne, a annonc? qu’il offrira les recettes de cet ?v?nement ? sa terre nourrici?re. Les fonds r?colt?s lors de ce grand ?v?nement seront revers?s ? deux h?pitaux de la ville ainsi que pour la reconstruction de son <> le coll?ge Saint-Jean, a publi? Baptista Lugendy st-Hubert (Baky) sur son compte Twitter le lundi 18 juillet 2022.

Apr?s une longue p?riode d’absence, Baky veut profiter du succ?s de ses deux (2) EP ? succ?s <> pour marquer son retour dans sa ville natale. Le rappeur veut offrir un concert ? la troisi?me ville du pays pour t?moigner sa reconnaissance ? cette cit? qui l’a vu grandir. En effet, les fonds r?colt?s aideront l’un des services de l’H?pital Immacul?e Conception (HIC) des Cayes, a fait savoir Baky. L’h?pital Caramed, une initiative priv?e qui a secouru moult victimes du s?isme du 14 ao?t dernier, sera aussi aid? ? travers les retomb?es du spectacle. <>, a d?clar? le leader des <>. <>, a poursuivi l’auteur de Vid.

La reconnaissance, c’est ce qui a pouss? l’artiste ? offrir cet ?v?nement ? la communaut? cayenne. <>, a lanc? le leader de <>, qui d?plore que de nombreux fils de la ville la regardent s’engouffrer dans un ?tat d?plorable sans faire quoi que ce soit pour l’aider. <>, a-t-il regrett?.

Baky promet un concert ? la hauteur de ceux de El Rancho et de la Floride

Cet ?v?nement tant attendu par les gens de la ville hospitali?re promet un line-up meubl? des vedettes ayant pour la plupart particip? ? ses deux EP dans les locaux du coll?ge Saint-Jean des Cayes le samedi 23 juillet. A l’affiche, bien que Medjy et Kenny Haiti sont absents, K-Dilak, Trouble Boy, Steeve J Bryan, Tafa, Charlin Bato, Paska et Tony Mix se mettront aux c?t?s de Baky. Ce dernier a annonc? que ce concert sera aussi grandiose que celui qui a eu lieu ? l’h?tel El Rancho ou encore celui r?alis? en Floride avec beaucoup de danseurs, d’autres artistes, des sc?nes int?ressantes et un d?cor de haute gamme. <>, a assur? le natif des Cayes.

Plusieurs jeunes de la ville des Cayes seront aussi de la partie. ? en croire Baky, c’est une possibilit? qui leur est offerte pour faire la promotion de leurs talents. Sur cette liste figurent Will, Lensboyyy, Jose Berlus, Don Dave, AvengersHT, Djagga, Js Madiba, BG M?t track, Key la dominante et Master Blade. Ils seront accompagn?s de DJ Bens, Ghost, Simplimix et DJ Trac.