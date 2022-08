Cayes: des jeunes se souviennent du s?isme du 14 aout

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le s?isme d?vastateur du 14 ao?t 2021 avait fait dans le Sud 1 852 morts, 9158 bless?s et plus de 300 disparus selon les donn?es officielles. Plus de 30 000 maisons dont des monuments historiques ont ?t? d?truites.

