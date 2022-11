Cayes: la Chambre de commerce et d’industrie du Sud soutient l’assainissement de la ville

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

D?j? plusieurs mois que la ville des Cayes croule sous les d?tritus. Dans les march?s publics et ? chaque coin de rue, les d?tritus imposent leur r?gne et d?gagent une odeur naus?abonde. Face ? cette situation d’insalubrit? et d’inconfort, la Chambre de commerce et d’industrie du Sud (CCI-Sud) a mis en place un programme d’assainissement ayant pour objectif de donner un nouveau visage ? la ville. Ces activit?s de nettoyage qui prendront fin le 31 d?cembre prochain se r?alisent avec la collaboration de la mairie d?pourvue de moyens pour r?aliser elle-m?me les travaux.

Le pr?sident de la Chambre de commerce et d’industrie du Sud, Jean Nathan Letang, s’est dit conscient que la mairie des Cayes a des difficult?s ? ramasser les ordures dans la ville surtout ? cause du prix exorbitant des carburants.

C’est pourquoi, selon lui, les membres du conseil se sont r?unis et ont collect? 4 millions 123 mille 680 gourdes, soit 53, 78 % du budget du programme, afin de donner une r?ponse ? l’invasion de d?tritus au centre-ville, a inform? Jean Nathan Letang. Toutefois, il a fait savoir que la CCI-SUD s’adressera aux autres membres qui repr?sentent plus d’une centaine et est ouverte aux contributions d’autres institutions ou professionnels de la ville qui veulent apporter leur contribution.

La pr?sidente du conseil communal des Cayes, Marie Michelle Sylvie Rameau, encourage la population ? avoir un bon comportement quant ? la gestion des d?tritus. Elle assure que la police municipale est motiv?e ? surveiller les points n?vralgiques et punir ceux et celles qui souillent les rues de la troisi?me ville du pays.