Publi? le 2022-09-21 lenouvelliste.com

Vis?es par des manifestants depuis tant?t deux semaines, les r?serves de nourriture (riz, ma?s, haricot, huile) du Programme alimentaire mondial (PAM), ? Bergeaud, sur la route nationale #2 aux Cayes, ont ?t? c?d?es volontairement aux manifestants ce mercredi 21 septembre.

L’organisation internationale a volontairement ouvert ses portes et a laiss? les Cayens se servir dans ses stocks.

