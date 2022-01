Ce n’est qu’un au revoir, Soeur Claire

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’?glise catholique d’Ha?ti, et particuli?rement la grande famille charismatique d’Ha?ti et de la diaspora ha?tienne, la communaut? des Soeurs de la Charit? de Saint Louis pleurent aujourd’hui une grande dame dou?e d’une grande ?me. Le d?part de cette Canadienne de sang, mais Ha?tienne de coeur, vers la maison du P?re, laisse dans le coeur et l’esprit de chacun de nous, un grand vide qui nous ferait sombrer dans une profonde tristesse, si notre esp?rance n’?tait pas plus grande que la peine caus?e par ce d?part. Et c’est cette esp?rance, nourrie par tout ce que nous avons v?cu avec elle, qui fait jaillir en nous, au milieu de nos larmes, un cantique de reconnaissance ? notre Seigneur qui a fait para?tre en notre temps une religieuse de la trempe de Soeur Claire Gagn? qui a ?t? pour nous un exemple d’assiduit? ? la pri?re, de patience dans la conduite des ?mes, un exemple d’esp?rance, de pers?v?rance, de foi agissante motiv?e par une noble charit?, d’ardeur infatigable au service de Dieu. Nous te rendons de vives actions de gr?ces, Seigneur, pour ce don pr?cieux ? ton ?glise et ? l’humanit?, notamment ? l’Eglise d’Ha?ti et au peuple ha?tien. C’est cette esp?rance qui empreint notre deuil d’un accent de joie, de victoire, et qui nous donne envie de crier : O? est-elle, ? mort, ta victoire ?, O? est-il, ? mort, ton aiguillon ? 1 Co 15,55.

Il me serait agr?able de vous dresser aujourd’hui un portrait, en tous points, digne de notre bien aim?e Soeur Claire Gagn?, notre maman spirituelle. Cependant, force m’est de reconna?tre, qu’ayant men? une vie tellement remplie, une journ?e ne suffirait pas pour un tel exercice et de toute fa?on, je ne saurais rendre qu’une ?bauche imparfaite de tout ce que le Seigneur a r?alis? ? travers elle, et je vous laisserais, ? la fin, avec l’impression d’un tableau inachev?. Souffrez, cependant, que je puisse vous pr?senter, en une envol?e de quelques minutes, les points forts de son minist?re au sein du Renouveau Charismatique.

Soeur Claire ?tait tr?s jeune quand elle franchit la porte d’entr?e de la Congr?gation des Soeurs de la Charit? de Saint Louis. Elle n’avait que 16 ans. Cela nous fait penser ? l’appel du proph?te J?r?mie. Le Seigneur, comme pour le proph?te J?r?mie, en appelant Soeur Claire a d? lui dire : <> Nous ne savons pas si elle a tent?, comme le proph?te, de se soustraire ? sa mission, en arguant qu’elle n’?tait qu’une enfant, qu’elle ne savait pas parler, mais, nous rappelant comment, du z?le de la maison de Dieu, elle ?tait embras?e quand elle ?vang?lisait ses fr?res et soeurs, nous sommes en droit de conclure qu’elle avait accept? de remplir avec joie la mission, ? elle, confi?e par son Seigneur. Et comme c’?tait le cas pour J?r?mie, Dieu l’avait s?rement confort?e en lui disant : <> Tous ceux qui ont eu le privil?ge d’entendre Soeur Claire parler de Dieu n’auront aucune difficult? ? comprendre que le Seigneur, avant de la laisser partir en mission, avait, sans doute, ?tendu la main et lui a touch? la bouche, en lui d?clarant : <> puis lui avait rappel? qu'<> Je 1,5-12

Par sa profession religieuse faite en 1951, Soeur Claire, dans un Fiat venant du plus profond de son ?tre, ? l’instar de la Vierge Marie, s’est offerte au Seigneur pour ?tre le projecteur de sa lumi?re sur toutes les ?mes vers lesquelles il la dirigerait.

Dans cette totale confiance ? son Seigneur et ma?tre, Sr Claire a, sans h?sitation, accept? de laisser sa terre natale pour aller en mission sur une terre qui lui ?tait, ? ce moment-l?, compl?tement ?trang?re, notre cher pays, Ha?ti, o? elle arriva le 22 septembre 1957, cette date m?morable dans la vie du peuple ha?tien.

Dieu avait permis qu’elle b?n?ficie d’une p?riode de ressourcement en th?ologie et en ?tudes bibliques au Canada de 1971 ? 1973, des viatiques de plus pour la mission qu’il allait lui confier. Et c’est avant de revenir en Ha?ti, en 1973, que l’Esprit Saint l’a conduit ? un s?minaire de la Vie dans l’Esprit o? elle a re?u l’effusion de l’Esprit Saint et a commenc? ? chanter en langues sur le champ. Par la voix du pr?tre Oblat de Marie Immacul?e, Louis Marie Parent, le Seigneur lui a confi? la mission de fonder un premier groupe de pri?re charismatique aux Cayes avec l’autorisation de l’?v?que du dioc?se. En octobre 1973, Soeur Claire a implant? le Renouveau Charismatique aux Cayes pendant que le P?re Armand Ouellet et Soeur Lucette Dieudonn? faisaient le m?me travail au Cap-Ha?tien. Un mois plus tard, Soeur Carmelle Daigle a fait la m?me exp?rience ? Port-au-Prince. En peu de temps, le feu de l’Esprit Saint s’est propag? dans tous les autres dioc?ses. En d?cembre 1995, la Conf?rence ?piscopale d’Ha?ti (CEH), a ?rig? en Association publique de fid?les, l’Association des Fid?les Charismatiques d’Ha?ti (AFCH/Ha?ti), fond?e en ao?t 1995 par Soeur Claire avec pour buts : de donner aux membres de l’Association et ? toute personne de bonne volont? le go?t de la Parole de Dieu, de la pri?re personnelle et communautaire , d’assurer l’approfondissement de la vie de foi par la docilit? aux dons de l’Esprit Saint et de travailler ? la transformation de la soci?t? ha?tienne par une ?vang?lisation continue.

Du coeur sacr? de son divin ?poux, par l’Esprit Saint qui la remplissait de sa pr?sence, Soeur Claire n’a cess? de puiser de multiples et pr?cieux tr?sors qu’elle n’a pas gard?s pour elle seule, mais partag?s avec tous ceux qui cherchaient leur voie au milieu des t?n?bres, tous ceux qui avaient faim et soif de v?rit?, tous ceux que le Seigneur mettait sur sa route. Par son sourire, sa douceur, sa sagesse, cette paix qu’elle communique rien que par sa pr?sence, Soeur Claire a su capter le coeur de plus d’un. Journellement, plusieurs personnes sollicitaient d’elle un rendez-vous pour une pri?re. Infatigable, elle n’a jamais refus? une pri?re d’intercession ? quiconque lui en faisait la demande, m?me si elle ?tait ?puis?e. Quand elle se sentait dans un ?tat d’?puisement physique avanc?, elle se contentait d’imposer les mains ? la personne et demandait ? maman Marie de lui obtenir un repos dans l’Esprit Saint, ou bien elle s’asseyait tout simplement et suppliait la Vierge de venir elle-m?me imposer les mains ? la personne. Et cela marchait ! On lui prenait ses journ?es enti?res, et souvent une grande partie de ses nuits ne lui appartenait pas, non plus.

Elle trouvait toujours du temps ? consacrer aux malades, aux poss?d?s ou aux d?courag?s, pour leur apporter des paroles de consolation, implorer la mis?ricorde du Seigneur pour leur gu?rison ou leur lib?ration.

Soeur Claire ?tait tr?s humble. Elle refusait tout honneur, seule comptait, la mission que lui a confi?e son ma?tre, c’est-?-dire, s’?vertuer ? amener le plus d’?mes possibles ? lui. Et pour cela, elle se servait des ressources de son z?le, de la finesse et de la perspicacit? de son esprit, du charme attirant de sa pi?t?, de sa foi contagieuse, des dons spirituels dont Dieu l’avait gratifi?e pour ce minist?re. L’amour de Dieu ?tait descendu en elle ? de telles profondeurs, que cela a ?t? comme un besoin pressant, constant de se donner et de se d?penser au service de ses fr?res et soeurs. Cette servante du Seigneur allait jusqu’? s’oublier elle-m?me pour autrui.

Son doux visage, son affabilit?, sa douceur, son sourire, ses paroles persuasives vainquaient toute r?sistance ? ceux qui l’approchaient. Elle inspirait confiance au point qu’on ?tait toujours heureux avant de la quitter, de recevoir d’elle une petite onction qu’elle donnait toujours avec beaucoup d’amour et de joie comme si elle recevait plus de gr?ce en la donnant que celui ou celle qui la recevait.

Elle avait aussi accueilli cette parole de Dieu : <>, et la mettait en pratique en travaillant sans rel?che, parcourant les coins et recoins les plus recul?s de notre pays, voyageant ? travers le monde : en Am?rique du Nord, dans les Cara?bes, en Afrique de l’Ouest et en Europe, pour amener ses fr?res et soeurs ? la conversion, ? se laisser toucher, transformer, lib?rer et gu?rir par Celui qui a donn? sa vie pour qu’ils aient la vie en abondance. Soeur Claire mangeait tr?s peu, pourtant, quand elle ?tait en mission, remplie de l’Esprit Saint, elle ne montrait jamais de signe de faiblesse ou de fatigue, et la parole de l’Evangile sortait de sa bouche, vive, p?n?trante, anim?e, toute pleine de feu et d’onction. Partout o? elle passait et annon?ait l’?vangile, Dieu manifestait toujours sa pr?sence dans l’assembl?e, en accomplissant des gu?risons, des signes miraculeux et des prodiges. Au cours des multiples retraites spirituelles et sessions charismatiques qu’elle donnait, et sp?cialement lors des congr?s charismatiques qu’elle organisait chaque ann?e, rassemblant des dizaines de milliers de personnes, leur faisant go?ter la pr?sence r?elle, amoureuse, mis?ricordieuse de Dieu, que de paralys?s, de canc?reux, de sid?ens, de sourds, de muets, d’aveugles, de couples en difficult?s de f?condit?, ont ?t? touch?s par la puissance de gu?rison du Seigneur gr?ce ? la ferveur des pri?res de Soeur Claire. Tout ceci, venant de sa grande compassion pour les autres.

Notre maman spirituelle avait re?u du Seigneur un puissant charisme de lib?ration. Ainsi, par la puissance du Saint Nom de J?sus, de son pr?cieux Sang, et de son Esprit lib?rateur, qu’elle enseignait ? tout le monde et qu’elle nous conseillait souvent d’invoquer, beaucoup de ses fr?res et soeurs ont ?t? lib?r?s de l’emprise du Malin.

Soeur Claire tenait beaucoup ? la formation des membres de l’Association, particuli?rement les leaders, pour qu’ils soient en mesure de mieux aider leurs fr?res et soeurs. Elle organisait fr?quemment des sessions de formation : la formation de base qui est donn?e par la pr?dication d’un S?minaire de la Vie dans l’Esprit Saint, et la formation continue qui se fait par des S?minaires de Croissance pour l’approfondissement en la connaissance de la parole de Dieu et de la foi. Cette formation se donne ? l’aide de s?minaires de sept enseignements qu’elle r?digeait r?guli?rement, sous forme de brochures. Elle en avait r?dig? une quarantaine. C’est cet engouement pour la formation qui l’a port?e ? fonder en 1998 un institut d’?vang?lisation et de th?ologie.

En toute circonstance, Soeur Claire s’accrochait ? son Fiat et se soumettait pleinement et simplement ? la volont? de Dieu. Quand le Seigneur lui confiait un projet, rien ne pouvait l’arr?ter. Quand elle n’avait pas les moyens financiers pour passer ? la phase d’ex?cution, elle faisait appel ? Saint Joseph, son <>, comme elle prenait plaisir ? l’appeler, lui demandant de s’occuper de trouver les fonds, tandis qu’elle s’y lan?ait dans la foi. Rien ne rebutait sa patience, aucune difficult? n’arr?tait son ?lan quand elle ?tait persuad?e que le projet pour lequel elle se battait venait de Dieu.

Soeur Claire vouait un culte tout particulier ? la Vierge Marie, la Th?otokos, la m?re de notre Seigneur J?sus-Christ, qui l’avait toujours prot?g?e, toujours guid?e, qui lui ?pargnait de multiples dangers. Tr?s rares ?taient les fois o? l’on pouvait voir Soeur Claire sans son chapelet ? la main qu’elle ?grenait avec ferveur ? longueur de journ?e et sans doute aussi ? des heures tardives de la nuit.

Notre soeur est partie retrouver sa tendre m?re du ciel au d?but de la journ?e du vendredi 7 janvier 2022, apr?s avoir annonc? son d?part, la veille au soir, ? son infirmi?re qui l’avait surprise en train de faire son lit. Elle avait tout simplement dit ? celle-ci : <>. Toute heureuse, notre maman s’est endormie dans le Seigneur. Nous pouvons affirmer, avec le livre de l’Apocalypse, qu’elle se repose maintenant de ses fatigues, car ses oeuvres l’accompagnent. Laissons-la donc partir en paix, rev?tue de la couronne de gloire pour continuer ? chanter sans fin les louanges de Celui qui, de toute ?ternit?, lui a pr?par? une place afin que l? o? Il est, elle y soit aussi.

Sa voix, m?me apparemment ?teinte par la mort, ne se taira pas, elle continuera ? retentir ? nos oreilles et dans nos coeurs, pour affirmer et r?affirmer ces paroles qu’elle r?p?tait sans cesse <>, <>, et surtout cette parole proph?tique <>.

Merci, Soeur Claire, de t’?tre d?vou?e ? la cause du Seigneur, jusqu’? l’?puisement de tes forces physiques, et cela avec joie, amour et abn?gation. Prie pour nous afin que nous continuions notre cheminement dans l’esp?rance. Prie pour Ha?ti afin qu’elle devienne bien vite <>.

Jean Marriot Duplan

du Comit? National de l’AFCH