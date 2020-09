L’aube, enveloppée dans un manteau de silence, est déchirée par le bruit terrifiant des rafales d’armes automatiques, au bas de Delmas, mercredi 9 septembre 2020. Avec les premiers rayons du soleil, quelques vidéos, partagées via whatsApp, apparaissent et plantent un décor de zone de guerre, d’angoisse. La cadence des tirs, l’accélération de la respiration de celui qui filme l’une de ces vidéos laisse peu de place au doute sur le vécu des hommes, femmes, enfants et personnes âgées du…