Ce week-end, le cin?ma ha?tien est ? New York

Pour cette 5e ?dition, les organisateurs du <> offrent une programmation garnie d’une vingtaine de films r?alis?s par des Ha?tiens. Plusieurs r?alisateurs de long et moyen-m?trage s?lectionn?s seront pr?sents pour discuter de leurs oeuvres. Parmi eux, Gessica Geneus dont le film <> se passe de pr?sentation ; Keziah Jean pour son film <>, Wilson Edmond pour son film <>, Esta?love Saint Val pour son film <> ou encore Pierre Michel Jean avec <>.

Le festival a beau avoir deux sites, c’est Manhattan qui accueille le gros des activit?s. En effet, il n’y a que l’ouverture du festival qui se tiendra ? Brooklyn. <> sera projet? au local du Nitehawk Cinema Prospect, pour lancer le festival. La diffusion du film sera suivie d’une s?ance question-r?ponse avec le public ainsi qu’une c?l?bration. Ce sera aussi la premi?re projection du film dans le Kings County o? l’on rencontre une grande partie de la communaut? ha?tienne des ?tats-Unis.

Une des particularit?s du <> est de mettre en avant les cin?astes bas?s ? Brooklyn et bien s?r en Ha?ti. De plus, la grande majorit? des productions qui sont ? l’affiche ont ?t? tourn?es en Ha?ti. <>, <>, <>, <>, <>, pour ne citer que ceux-l?. Sp?cifions ?galement que le r?pertoire cin?matographique que propose <> comprend de nombreuses productions prim?es ? l’international ; <> est le plus r?cent en date, s’y ajoutent <> s?lectionn? au festival de Cannes en 1993 et 2000 ; et <>, trois fois nomin? aux Emmy Awards et r?cipiendaire du prix du jury du Festival Tribeca et Sundance.

Cette 5e ?dition de la Biennale <> est organis?e en partenariat avec l’entit? baptis?e <>