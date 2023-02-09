Black Immigrant Daily News
The content originally appeared on: Diario
LA SANGRE DE CRISTO TIENE PODER
CELIA GUADALUPE RASMIJN CESPEDES ALDAMA
CARINOSAMENTE “CHELITA – LULUPE”
*12-12-1949 – †06-02-2023
ESPOSO:
MARCO “MAIKY” RASMIJN
PAPA:
† JESUS CESPEDES
MAMA:
† AURA CESPEDES
HIJOS:
GIORGIE MOSQUERA
AURA RASMIJN MOSQUERA Y RIVELINO RASMIJN
VANESSA RASMIJN MOSQUERA Y MAIKY RASMIJN
CINTHYA GEERMAN MOSQUERA Y GREGORIO GEERMAN
COMO HIJOS:
MARIA EUGENIA LUGO (VENEZUELA)
VICTOR WU (USA)
MICHELLE MOSQUERA (VENEZUELA)
LUDWIG RASMIJN
NIETOS:
RYAN RASMIJN
RYVEN RASMIJN
CHANTAL RASMIJN Y REVAN MADURO
CHADIENNE RASMIJN
RYGELYS RASMIJN
GRETHYANNE GEERMAN
GREGORY GEERMAN
IGUAL QUE UN NIETO:
ANDRE ANGELA
JEAN LOUIS CROES (HULANDA)
DAVIENNE ANGELA
CHANDRE ANGELA
AMIGOS DE CASA:
ELVIA, YRIEN, STELLA, ROSELENE, TANTA ROSA,
YOLANDA, SWINDA, JETA, VITTY, SRA CARMEN,
INES ESCALANTE, MARIA, DIANA, JULIANA MAMACHI),
GIL, LU (FLATSTONE SUPERMARKET)
SU AMIGA COMPANERA DE BINGO MARIA SALAZAR
SU COMPANERO DE TODAS LAS TARDES JHON WATTS DEL PROGRAMA NOTICIA IMPACTO 91.5 FM
SRA AMPARITO DEL PROGRAMA DE LA MANANA DE CALIENTE 90.7 FM
LA SONRI DE CALIENTE 90.7 FM
SU DOCTORA DR. ANTHONY Y TEAM (HUISARTS)
MARIA JOSE COBOS (CARDIOLOGO)
SU DOCTOR EN VENEZUELA DR. ARIEL MARIN
HERMANOS, SOBRINOS, AHIJADOS, DEMAS FAMILIARES Y AMIGOS EN VENEZUELA, COLOMBIA, USA,
BONAIRE, ESPANA Y ARUBA. FAMIA RASMIJN, GEERMAN, MOSQUERA, CESPEDES, CROES, ALDAMA, TROMP, NICOLAS, ANGELA.
EL JUEVES 9 FEBRERO 2023 DE 6 PM A 8 PM HABRA UNA NOCHE DE CONDOLENCIA
EN LA CASA DE ELLA DIRECCION PIEDRA PLAT # 109-B.
TE INVITAMOS AL ACTO DE DESPEDIDA QUE SERA EL VIERNES 10 DE FEBRERO 2023 DE 9AM A 11AM
EN AURORA FUNERAL HOME. SRA. CELIA SERA CREMADO EN SENO FAMILIAR
NewsAmericasNow.com