Centenaire de Jacques Stephen Alexis: discours de la ministre Emmelie Prophete au colloque de l’ENS

Jacques Stephen Alexis pa gen met !

Il y a cent ans, presque jour pour jour naissait, aux Gonaives, Jacques Stephen Alexis. Il y a 61 ans, presque jour pour jour, disparaissait Jacques Stephen Alexis. En 39 ans de vie, plus qu’aucun autre avant lui, il a eleve des forets de paroles et d’idees dans lesquelles nous pourrons nous promener pour l’eternite.

Jacques Stephen Alexis a ete ce romancier, cet homme politique, ce neurologue, ce theoricien, qui a cru jusqu’au bout qu’il etait possible de faire pays, de faire humanite, avec ce qu’il y a d’essentiel et de transcendental : ce qui unit chaque etre humain et le porte vers l’autre. Sa foi en l’homme a illumine sa vie, a ecrit Gerard Pierre-Charles en 1971.

Jacques Stephen Alexis est essentiel aujourd’hui. Ses choix esthetiques et sa pensee politique sont actuels et invitent chacun de nous a une forme d’engagement pour un meilleur pour tous. Et il est utile, necessaire, de mettre Jacques Stephen Alexis a la portee de tous, de decortiquer ses ecrits, sa vie, ses actions afin que chacun se reconnaissent dans ce besoin d’etre qui va au-dela des pensees toutes faites, des recettes intellectualistes ou velleites d’attribuer Jacques Stephen Alexis a tel groupe ou telle personne qui aurait le droit d’en parler plus que tel autre. Cette annee 2022, declaree Annee de la belle amour humaine par le ministere de la Culture et de la communication et le ministere de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, doit favoriser la rencontre entre les Pierre Roumel et les Hilarion Hilarius et permettre des echanges entre ceux qui ne lisent pas les memes livres, entre ceux qui lisent et ceux qui ne savent pas lire. L’humanisme ne se developpe pas tout seul, c’est nous qui le faisons avancer, a ecrit Jacques Stephen Alexis. Faire avancer l’humanisme aujourd’hui c’est partager, s’approprier Jacques Stephen Alexis, l’ecrivain, le frere d’ame, l’ami qui, inlassablement, insuffle de l’espoir a ceux qui se cherchent et ne se trouvent pas encore, ceux qui ont trebuche dans le chemin difficile, ceux qui souffrent, luttent, esperent et croient toujours.

Ce colloque pour revisiter l’oeuvre et la pensee de Jacques Stephen Alexis, est la plus belle preuve, s’il en fallait, que tout le monde est concerne par l’ecriture, les pensees, les choix de vie, la mort, le courage de Jacques Stephen Alexis, lui qui a ecrit descendre par deux fois de Jean-Jacques Dessalines, dont on ne connait aucune forfaiture et dont on aime l’engagement, la colere et la sincerite.

Que tous ceux qui le veulent et le peuvent celebrent Jacques Stephen Alexis ! Jacques Stephen Alexis pa gen met !

Il faut insatiablement parler de Jacques Stephen Alexis et toujours faire en sorte que la posterite nous entende. C’est la meilleure des justices que nous puissions rendre au grand ecrivain, disparu dans les conditions que nous connaissons, et a nous-memes qui avons trop longtemps accepte de faire silence alors que chaque lever de soleil nous commande de revenir a Jacques Stephen Alexis.

Jacques Stephen Alexis est le meilleur d’entre nous, non parce qu’il l’a dit lui-meme, ou parce qu’il a compare son travail avec celui de l’autre et decide tout seul que le sien uniquement valait la peine, mais parce que chacune de ses phrases est un legs a ses compatriotes et a l’humanite. Le grand ecrivain n’a rien qui soit a lui tout seul, il appartient a tout le monde. C’est ce que les diverses thematiques, proposees dans ce colloque, vont reveler.

Le ministere de la Culture et de la Communication est fiere d’etre partenaire de ce colloque qu’il fallait a tout prix organiser dans le cadre du centenaire de Jacques Stephen Alexis. Le ministere de la Culture est aujourd’hui le plus grand financeur de la culture du pays. Dans son appropriation populaire ou savante. Cette annee de la belle amour humaine est pour lui l’occasion d’installer une parole sur l’haitianite, les droits et devoirs de chacun, l’alterite, la protection du patrimoine, l’environnement, la cohesion sociale, les fetes nationales, la democratie, la gestion des risques et desastres, la protection sociale, l’egalite des genres.

Que Jacques Stephen Alexis nous ramene a l’essentiel, c’est-a-dire a l’insolence, la vie, le parti pris pour le plus grand nombre.

Vous me permettrez de terminer en vous lisant le debut du texte ecrit par Jacques Stephen Alexis pour saluer Jacques Roumain apres son deces.

<< Les peuples sont des arbres. Ils fleurissent a la belle saison.

Et d’efflorescence en floraison, la lignee humaine s’accomplit,

Poursuit son rude devenir, germinant en direction de l’homme-lumiere

qui nous est promis au bout de la longue traversee >>.

Bon colloque et merci pour votre travail !