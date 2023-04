Cérémonie d’hommage à Toussaint Louverture en France animée par l’ambassadeur du Rhum Barbancourt

​

La cérémonie d’hommage à Toussaint Louverture en France est animée par l’acteur Jimmy Jean-Louis qui est également ambassadeur du Rhum Barbancourt.

La Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage et la Région Ile-de-France en partenariat avec le Centre des monuments nationaux, ont rendu ce vendredi 7 avril 2023, un hommage à Toussaint Louverture à l’occasion du 220ème anniversaire de sa mort. Cette cérémonie a eu lieu au Panthéon, un mausolée de style néo-classique situé dans le 5e arrondissement de Paris. L’activité a été animée par l’acteur haïtien Jimmy Jean-Louis qui est également ambassadeur du Rhum Barbancourt. Plusieurs personnalités de la France et d’Haïti avaient fait le déplacement dont Jean Josué Pierre DAHOMEY, l’ambassadeur d’Haïti en France, Pap NDIAYE, Ministre de l’Education et de la Jeunesse, l’historien Pierre Buteau, Emeline Michel et James Germain.

En effet, l’activité s’est déroulée en trois temps: dépôt de gerbe, discours et concert. Cette cérémonie d’hommage au Panthéon a associé histoire, culture et citoyenneté pour porter le souvenir de cette grande figure de l’histoire de la France et du monde, ont fait savoir les organisateurs.

Bien avant de démarrer la cérémonie, des gerbes de fleurs ont été déposées par les autorités présentes devant l’inscription en hommage à Toussaint Louverture dans la crypte du Panthéon.

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, cette soirée d’hommage organisée en France a été animée par notre fierté nationale Jimmy Jean-Louis habillé en costume de Toussaint Louverture. Il a joué le rôle d’acteur dans le film Toussaint Louverture réalisé en 2012 par Philippe Niang et produit par France Zobda.

“Frères et amis, Je suis Toussaint Louverture, mon nom s’est peut-être fait connaître jusqu’à vous”, a déclaré Jimmy Jean-Louis dans les mots de Toussaint Louverture.

L’acteur haïtien a aussi lancé un appel à la solidarité de la France en faveur du peuple d’Haïti pour l’aider à sortir de la crise sécuritaire, politique et économique à laquelle il fait face aujourd’hui, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Anne-Louise Mesadieu, élue de la région Ile-de-France, a remercié l’équipe de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage et le Centre des monuments nationaux pour l’organisation de cette cérémonie en hommage à Toussaint Louverture.

“Toussaint LOUVERTURE, un homme dans l’Histoire” présenté par Pierre BUTEAUprésident de la Société haïtienne d’histoire de géographie et de géologie.

Cette cérémonie a pris fin avec l’animation de la diva Emeline Michel qui a emporté l’assistance avec ses mélodies sans oublier James Germain qui a régalé l’assistance de ses chansons.

Durant toute l’année 2023, de nombreux événements sont prévus dans toute la France autour de Toussaint Louverture. Des expositions et une programmation culturelle jusqu’à l’automne, mais aussi à Bordeaux, à Massy, à La Rochelle…

