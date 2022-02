<> : certains protagonistes en parlent

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La grande premiere de <> s’est deroulee a Miami, le 6 fevrier 2022. Apres la diffusion du film, les differents protagonistes ont pris le temps de discuter du tournage de ce long-metrage, des aspirations qui y sont liees mais surtout de l’experience dans son ensemble. Un moment de partage entre eux et l’assistance qui a pu leur adresser des questions et emettre des commentaires.

Le realisateur Dominique Telemaque est celui qui a ete le plus bavard autour de la comedie romantique <> ou la chanteuse Rutshelle Guillaume tient le premier role feminin. On apprend que le tournage du film a dure moins d’un mois. Et que de serieuses discussions ont eu lieu sur la realisation de ce dernier en Republique dominicaine et non en Haiti. Pour l’homme derriere les clips des chansons <> ou encore <>, tourner en Haiti aurait ete plus lourd non seulement par rapport au fait que sa production reside chez nos voisins de l’Est, mais egalement par rapport a la situation chaotique enregistree ces derniers mois. Olivier Martelly numero 1 de Big O, a rencheri dans ce meme sens : <>, souligne-t-il en specifiant que cela n’enleve en rien au fait que le film soit totalement haitien. Non seulement parce que le casting et l’equipe de realisation sont composes d’Haitiens mais surtout parce que plusieurs traits propres, selon lui, a la culture haitienne ont ete mis en avant.

Parmi les acteurs presents pour l’evenement, il n’y a que Thaina Corvington a etre habituee du cinema. Elle avoue avoir, dans un premier temps, pense que le tournage allait etre penible a cause de l’inexperience des autres. Elle avoue que cela s’est, au final, bien passe, tant ces derniers se sont donnes a 100%. La star du film, Rutshelle Guillaume, a quant a elle, pris la proposition a coeur. <>, indique celle qui croit que le produit fini est correct et a ete bien delivre.

Endossant leurs costumes taquins, Dro X et Yani ont abonde dans le meme sens. Ils admettent tous ne pas etre des acteurs professionnels mais s’etre donne a fond sur le projet. Meme discours de DJ Bullet qui avoue avoir repondu oui sans meme savoir le role qui lui serait attribue. L’on a appris qu’une suite de <> est a esperer. La reception faite du film en sera determinante. De plus, elle pourrait etre tournee en Haiti, si les choses se calment pour reprendre les mots des protagonistes.

Une autre projection du film est prevue le samedi 12 fevrier 2022 toujours au Little Haiti Cultural Center. Sinon, il faut attendre qu’il soit mis en ligne sur la plateforme Streaming with BigO.