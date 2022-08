The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour sortir du labyrinthe, Ha?ti doit commencer par renoncer ? ses mauvaises pratiques telles la corruption et l’impunit?. Elle doit aussi renoncer aux cadeaux empoisonn?s de ses donateurs. Il faut un jour savoir dire non aux projets bidons des bailleurs qui s’apparentent ? des strat?gies de blanchiment d’argent. Il faut renoncer ? ces programmes d’?change de nos dipl?m?s contre des pr?sum?s criminels ou des criminels tout court que nos pays amis ont form?s et entra?n?s.

Les armes de gros calibres, les munitions dont les gangs disposent ? profusion font partie de ces cadeaux empoisonn?s que le pays re?oit pour son malheur. L’enqu?te en cours sur les cargaisons d’armes et de munitions saisies aux douanes de Port-au-Prince et de Port-de-Paix va-t-elle nous permettre de savoir qui s’enrichissent de ce sale business ?

Mise en quarantaine par les institutions qui pr?tent de l’argent aux pays pour leur d?veloppement, Ha?ti survit en grande partie gr?ce ? la g?n?rosit? des bailleurs de fonds, des dons d’organisations philanthropiques et des transferts de sa diaspora. Apr?s le s?isme du 12 janvier 2010, Ha?ti a ?t? m?me class?e parmi les pays les plus assist?s au monde.

