Ces murs que nos politiciens ne voient pas

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Selon les calculs de Quixote Center, une organisation americaine de justice sociale a enjeux multiples fondee en 1976, l’administration Biden a expulse plus de 20 200 migrants Haitiens contre 21 900 sur les 20 dernieres annees.

L’administration Bush en huit ans au pouvoir avait deporte 9 100 Haitiens. L’administration Obama a expulse 6 670 Haitiens sur une periode de 8 ans egalement. L’administration Trump a expulse 6 150 Haitiens en quatre ans. Un peu plus de 2 800 de ces expulsions sous Trump ont eu lieu au debut de 2017, suite a la decision de l’administration Obama d’etendre les expulsions vers Haiti en octobre 2016.

Biden bat tous les records d’expulsion et il lui reste trois ans au pouvoir. En plus de ces chiffres officiels d’expulsion, environ 8 000 Haitiens supplementaires se sont <> pour retourner au Mexique en septembre 2021, selon le secretaire du departement de la Securite interieure, Alejandro Mayorkas. Il faudrait les ajouter au <> du president qui s’etait mis a genoux a Little Haiti pendant sa campagne electorale…

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’administration Biden expulse les Haitiens via des vols quasi quotidiens vers Port-au-Prince et Cap-Haitien. Aucun politicien haitien n’a pris position sur la maniere dont se passe les expulsions ni pour demander un moratoire.

Il y a un mur qui separe nos politiciens de ce probleme avec un ami puissant.

Un autre mur, plus pres de nous, le long de la frontiere qui nous separe avec la Republique dominicaine, prend forme chaque jour un peu plus.

Le lancement officiel de la construction de ce nouvel instrument pour garder les Haitiens dans leur pays a eu lieu la fin de semaine ecoulee. Les Dominicains s’y sont affiches fierement. Les autorites et politiciens haitiens ont detourne le regard tout aussi fierement.

Ce nouveau mur n’est pas leur probleme.

Comme pour les expulsions de ressortissants haitiens, chaque pays a le droit de fixer les regles sur son territoire, y compris pour eriger un mur. Le minimum que l’on attende de ceux qui nous dirigent ou qui y aspirent est de verifier, de prendre position et de defendre les droits d’Haiti et des Haitiens. Veiller a ce que ces droits ne soient pas leses au regard de la loi de ces pays meme et des instruments internationaux.

Malheureusement, les faiblesses de nos politiciens sont autant de murs qui les empechent de reagir et d’agir. Ils preferent ignorer les problemes.