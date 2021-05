Récemment le CCI bidon a rendu publique une nouvelle version de sa constitution liberticide. À peu de chose près, c’est encore le même texte avec quelques petits changements. La substance et la finalité demeurent les mêmes: rétablir la dictature en Haïti. L’ancienne et la nouvelle version, c’est blanc bonnet et bonnet blanc.

Les grandes lignes des deux textes restent identiques:

1.- suppression du Sénat de la République comme sous la dictature Duvalier en 1961;…