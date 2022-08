CFU Challenge series U14: Ha?ti affronte Aruba

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Si l’on se r?f?re ? leur performance XXL d?livr?e lors de leur r?cente sortie face aux Christophiens, le capitaine Rolph Casillas Junien et les siens devraient s’en sortir avec brio. Cette rencontre signera d’ailleurs pour eux la fin des matchs aller, avant de reprendre la phase retour le 17 ao?t, o? ils joueront encore Saint-Kitts and Nevis.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.