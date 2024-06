​

Changements climatiques: une menace ignorée par la moitié des jeunes Haïtiens

Un sondage de l’UNICEF datant de mai 2021, révèle une statistique alarmante: un jeune Haïtien sur deux ne connaît pas les changements climatiques. Dans un pays aussi vulnérable que le nôtre cette ignorance peut avoir des conséquences désastreuses. Comprendre les changements climatiques et leurs impacts est devenu crucial pour préparer la nation aux défis environnementaux qui l’attendent.

Haïti, est l’un des pays les plus exposés aux effets des changements climatiques. Les ouragans, les inondations et les sécheresses y sont fréquents, causant des pertes humaines et matérielles considérables. Pourtant, 43% des jeunes ne savent pas comment réduire les risques face aux désastres naturels comme les cyclones, les inondations, les éboulements, etc.,.Et, 66% des adolescents et des jeunes ont été victimes de désastres naturels comme les ouragans, les cyclones, les inondations, la sècheresse, les éboulements ces cinq dernières années. 44% des jeunes ne sont pas informés sur les effets du changement climatique et de la vulnérabilité liée aux cyclones, les inondations, les éboulements, etc.

Les choses vont peut-être commencer à changer. En effet, dans le cadre du programme de Tourisme Côtier Durable (TCD) financé par la Banque Interaméricaine de Développement (BID), l’Unité Technique d’Exécution du Ministère de l’Économie et des Finances (UTE/MEF) – en partenariat avec le Ministère du Tourisme et le Ministère de l’Environnement-ANAP – soutient des activités de prévention des catastrophes naturelles et changements climatiques destinées aux enfants et aux adolescents du Sud, un projet proposé par la firme haïtienne, Incas Productions,

Cette dernière, à travers des vidéos d’éducation et de sensibilisions à la thématique des changements climatiques et catastrophes naturelles, a déjà réalisé plusieurs vidéos en Intelligence Artificielle sur la prévention aux cyclones, les tremblements de terre, la sécheresse et bientôt, une vidéo sur les inondations sera disponible sur la chaine YouTube d’Incas Productions, nous a confié sa directrice, la journaliste Nancy Roc.

En plus des vidéos, Incas Productions organise des webinaires de sensibilisations. L’année dernière, les villes des Cayes, Jacmel, Gonaïves, Port-au-Prince avaient pu profiter de ces formations à distance. Cette année, les webinaires se concentrent sur deux villes côtières du sud d’Haïti, très vulnérables aux changements climatiques : Saint-Louis-du-Sud et Aquin.

« Nous tenons aussi à remercier l’Unité technique d’exécution du Ministère de l’Économie et des Finances, qui a réussi le tour de force de faire diffuser notre vidéo de prévention sur les cyclones à la Télévision Nationale d’Haïti pendant les matches de l’Euro 2024 et de la Copa America », a ajouté Nancy Roc en interview à Juno7. « Cela permettra à une audience très large de pouvoir se protéger alors que cette saison cyclonique s’annonce très active », a-t-elle ajouté.

Pour Nancy Roc, « L’ignorance des jeunes Haïtiens face aux changements climatiques est une problématique grave qui nécessite une réponse urgente. En fin de compte, la connaissance est le premier pas vers l’action. En sensibilisant les jeunes Haïtiens aux changements climatiques, nous pouvons les armer pour qu’ils deviennent des agents du changement, capables de construire un avenir plus résilient et durable pour leur pays », a-t-elle conclu.

