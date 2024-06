ChatGPT domine les salles de classe : une étude révèle l’utilisation massive des IA par les jeunes

ChatGPT domine les salles de classe : une étude de Born Social de l’agence Heaven révèle l’utilisation massive des IA par les jeunes

Une nouvelle étude révèle que ChatGPT, l’outil d’intelligence artificielle développé par OpenAI, a radicalement transformé le paysage éducatif. Selon l’enquête annuelle Born Social de l’agence Heaven, 75% des jeunes âgés de 14 à 21 ans utilisent ChatGPT pour leurs études, un chiffre atteignant 85% chez les 18-21 ans.

En complément de ChatGPT, d’autres IA telles que My AI de Snapchat et Copilot de Microsoft sont également utilisées, avec des taux d’adoption de 46% et 25% respectivement. Les principales utilisations de ces outils incluent la synthèse de textes (56%), la traduction de contenus (54%), la création de textes (51%) et la préparation d’oraux (48%).

L’étude montre que l’IA est surtout utilisée dans le cadre scolaire (83%), et pas seulement pour améliorer les notes, mais aussi pour viser l’excellence académique. Un témoignage d’une élève de 15 ans souligne cette tendance : “J’ai eu 20 pour un devoir maison. Je pense que si je n’avais pas utilisé l’intelligence artificielle, j’aurais eu maximum 12.”

Les jeunes utilisent principalement ces outils une fois par semaine (45% des 18-21 ans), ce qui est expliqué par le fait que l’IA est surtout utilisée pour les travaux scolaires. De plus, l’utilisation se fait presque autant sur smartphones (48%) que sur ordinateurs (45%), ce qui reflète les besoins spécifiques de la scolarité.

Notamment, 21% des jeunes de 18 à 21 ans souscrivent à des abonnements payants pour bénéficier de versions plus récentes de ces outils, comme ChatGPT-4, afin de réduire les risques de détection par leurs professeurs.

En dehors de l’école, les jeunes se tournent vers l’IA pour rédiger des emails ou des SMS (48,2%), obtenir des recommandations personnalisées (32,6%), organiser des sorties (32%) et demander des conseils de comportement (29%).

Cette étude souligne l’impact croissant des IA dans la vie des jeunes, redéfinissant leurs méthodes d’apprentissage et leurs interactions quotidiennes.

À lire aussi :

Bagarre au parlement italien : frappé par un collègue, un député s’est effondré au sol et a été évacué en fauteuil roulant