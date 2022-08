Chili : l’ambassade d’Ha?ti obtient un accord qui offre des bourses d’?tudes aux jeunes Ha?tiens

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ambassadeur d’Ha?ti au Chili, Wedlyne Fran?ois Pierre, a paraph?, le 17 ao?t 2022, un protocole d’accord avec Claudio Alberto Ruff Escobar, recteur de l’Universit? Bernardo O’Higgins. Cet accord, selon une note de presse de l’ambassade d’Ha?ti au Chili, vise ? promouvoir la r?alisation de projets, programmes et activit?s de coop?ration internationale qui permettent le d?veloppement acad?mique, scientifique, culturel entre les deux parties signataires.

? en croire l’ambassade, cet accord pr?voit notamment des ?changes de professeurs, chercheurs et ?tudiants, des ?changes d’informations scientifiques, m?thodologiques et d’enseignement, des projets communs de recherche, l’octroi de bourses d’?tudes (premier, deuxi?me et troisi?me cycles) selon les crit?res qui seront d?finis dans les accords sp?cifiques y relatifs, encadrement conjoint d’?tudiants en master et doctorat…

<>, peut-on lire dans la note.

<>, poursuit la note du service de communication de l’ambassade d’Ha?ti au Chili.