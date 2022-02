Chine, France, Etats-Unis, qui veut aider Haiti a sortir du labyrinthe du desaccord ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a declare ce vendredi le representant permanent adjoint de la Chine aupres des Nations unies, Dai Bing.

La Chine, membre du conseil de securite de l’ONU, n’est pas un ami d’Haiti meme si elle participe periodiquement aux efforts de la communaute internationale pour aider le pays.

Elle a aussi une position tres critique sur la presence de l’ONU en Haiti.

Cela dit, la position chinoise a le merite d’etre claire. La crise haitienne ne peut pas continuer a se laisser porter par la valse-hesitation de partenaires qui refusent de conclure.

L’arret des negociations entre Accord de Montana et Accord de la Primature, lundi 14 fevrier sous des pretextes et attitudes futiles, est une preuve que personne n’est interessee a avancer au plus vite vers une sortie de crise.

La position de la France exprimee au cours de la reunion sur Haiti de ce vendredi a, elle aussi, introduit un element interessant dans la perspective d’une sortie de crise : des elections d’ici la fin de 2022, proposent les Francais.

Il y a beaucoup d’obstacles avant d’arriver a de nouvelles elections en Haiti. Mais il est bon de les mettre comme l’horizon a atteindre et de fixer une date pour baliser le chemin vers ces joutes qui permettront au pays de disposer d’autorites legitimes et legales.

Contrairement a la Chine, la France, membre du Core Group est presente sur le terrain en Haiti. Parle aux uns et aux autres. Comment la France va-t-elle tenter de convaincre nos acteurs de mettre un terme a la transition sans nom, sans but et sans delai que nous vivons ?

Les Etats-Unis d’Amerique sont restes en retrait ce vendredi. Ils n’ont pas mene la danse. Il faut dire que cela cadre avec leur nouvelle option de ne plus faire d’ingerence directe dans les affaires haitiennes.

Cette position, pourront-ils la garder longtemps ? On peut en douter. La sequence que vit la politique haitienne depuis des mois est dictee par la position americaine qui preconise un accord des accords.

Cela conforte Ariel Henry dans son mandat sans terme et convient a l’opposition qui se voit un grand role dans l’avenir du pays.

Cette position americaine, si elle ne recoit pas un coup de pouce, une amorce pour favoriser de vraies negociations entre les parties, risque de tuer toute avancee vers les objectifs attendus.

Les acteurs haitiens sont si bien dans leur role de met dam et d’entelijan.

Le desaccord entre les parties est un labyrinthe confortable pour le moment. Chercher un accord est aussi un. Il est temps que les Haitiens, mais aussi les parrains du Core Group, evoluent dans la recherche de solutions a la sortie de crise.

L’espoir se consume en Haiti. Il est temps que les lignes bougent. Autrement, c’est l’inertie avec son lot de drames. Il y a un momentum sur Haiti, il faut en profiter avant que d’autres problemes ailleurs dans le monde ne nous ferment les fenetres d’opportunites. Le temps joue contre nous.