La télévision publique chinoise a mis fin samedi à un an de boycott de la NBA pour cause de différend sur les manifestations à Hong Kong, en diffusant un match de la ligue de basketball nord-américaine, très populaire dans le pays. La chaîne CCTV a diffusé la rencontre entre les clubs Miami Heat et les Los Angeles Lakers un an tout juste après avoir suspendu ses retransmissions à la suite d’un tweet du manager général des Houston Rockets, Daryl Moreyg, en soutien aux manifestants…