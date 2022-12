Chlordecone, la recherche vient au secours des populations

The content originally appeared on: News Americas Now

Du 12 au 14 a lieu le séminaire sur le chordécone • DR

Alors que la polémique bat son plein sur le plan politique et judiciaire s’agissant de la responsabilité de l’Etat et des opérateurs privés dans l’empoisonnement délibéré des terres agricoles de la Guadeloupe et de la Martinique, de nouvelles avancées scientifique sont présentées lors d’un colloque « Rencontres chlordécone 2022 », du 12 au 16 décembre sur le thème « connaître pour agir », au Gosier.

Plusieurs plans chlordécone ont permis de

mobiliser d’importants moyens dédiés à la recherche scientifique et

qui ont permis d’identifier les conséquences de la pollution et les

différents scénarios pour y remédier. La stratégie recherche du

Plan chlordécone IV vise à développer, renforcer et/ou compléter

les connaissances scientifiques sur la chlordécone et contribue à

l’élaboration de recommandations pour les politiques publiques. Une

entreprise lourde et périlleuse tant les paramètres sont nombreux

pour mesurer l’étendue de la contamination des sols et des humains.

Pendant 3 jours, le colloque organisé par le comité de pilotage

scientifique national (CPSN) et la coordination locale de la

recherche sur la chlordécone aux Antilles (CloReCA) du plan

chlordécone, permettra de faire le point sur l’avancée des

connaissances et perspectives scientifiques et leurs applications

