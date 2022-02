Choisir les autres membres du conseil pr?sidentiel, prochaine ?tape de l’accord de Montana

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le 30 janvier 2022, le Conseil national de transition (CNT), mis en place dans le cadre de l’accord de Montana, a organis? des ?lections ? l’issue desquelles Fritz Alphonse Jean et Steven Irvenson Benoit ont ?t? respectivement ?lus pr?sident et premier ministre pour diriger la transition. N?anmoins, en vertu du rapprochement du Protocole d’entente nationale et de l’accord de Montana (PEN-Montana), la p?riode de la transition devrait ?tre dirig?e par un conseil pr?sidentiel de 5 membres, dont le pr?sident ?lu de l’accord de Montana.

<>, informe Lesly Voltaire de Fanmi Lavalas, membre du comit? de suivi de l’accord de Montana. <>, ajoute le professeur Lesly Voltaire qui pr?cise que les deux autres membres seront issus des secteurs patronal, de l’universit?, de l’?glise catholique, etc. en fonction d’un ensemble de crit?res pr?-?tablis.

<>, avance Voltaire qui assure que certains d’entre eux leur ont m?me fait des promesses. Le consensus Montana-Pen devenu effectif, viendra le moment de l’appliquer. Et pour ce faire, Lesly Voltaire pense que le premier ministre Ariel Henry doit faire le d?passement et accepter de s’asseoir avec les repr?sentants de la soci?t? civile et des partis politiques. <>, affirme Voltaire, l’un des trois repr?sentants de pr?s de 72 partis du forum politique de l’accord de Montana.

Lesly Voltaire d?zingue le premier ministre qui, selon lui, n’arrive m?me pas ? respecter les termes de l’accord du 11 septembre. <>, estime le dirigeant politique.

<>, ajoute Voltaire qui pense qu’il y a un probl?me ? r?soudre en se r?f?rant notamment au 17 f?vrier prochain qui ram?ne la fin du mandat des juges. Lesly Voltaire critique par ailleurs le comportement du PM qui, estime-t-il, se comporte comme un <> #2, dans la mesure o? il concentre entre ses mains l’ensemble de tous les pouvoirs de l’?tat >>.

<>, d?nonce-t-il. Pour Lesly Voltaire, ce 7 f?vrier 2022 marque un tournant. << Aujourd'hui, nous sommes face ? une situation o? il n'y a aucun dirigeant l?gal, l?gitime et constitutionnel. Plus de juges ? partir du 17 f?vrier. <>, croit le professeur Voltaire. <>, d?clare Lesly Voltaire.